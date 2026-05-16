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Curiosidades

Este es el whisky más caro del mundo: no es escocés, tiene 30 años y fue vendida por 2.8 millones de dólares

Más que una bebida, esta botella es considerada una obra de arte de lujo por incorporar oro de 24 quilates, esmeraldas y cristal soplado junto a uno de los whiskies más exclusivos jamás producidos en Irlanda.

El mercado del whisky de lujo batió récords en 2026 con la venta de The Emerald Isle, una botella de 2,8 millones de dólares que eclipsó a históricos single malts escoceses.
El mercado del whisky de lujo batió récords en 2026 con la venta de The Emerald Isle, una botella de 2,8 millones de dólares que eclipsó a históricos single malts escoceses. | Foto: Magnific
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El mercado del whisky de lujo volvió a romper récords en 2026 con la venta de una exclusiva botella de The Emerald Isle por US$2,8 millones. La pieza, elaborada por The Craft Irish Whiskey Co., desplazó del primer lugar a históricos single malts escoceses y confirmó el ascenso de Irlanda dentro del universo de los destilados premium y el coleccionismo de alta gama.

Lejos de tratarse únicamente de una bebida añeja, el set forma parte de la colección Seven Wonders of Ireland y combina joyería, diseño artesanal y accesorios exclusivos. El whisky, un single malt de 30 años madurado en barricas de bourbon y jerez Pedro Ximénez, fue adquirido por el coleccionista Mikey Daley en enero del 2024 y continúa encabezando la lista de los whiskies más caros del planeta.

Botella de The Emerald Isle

Botella de The Emerald Isle. Foto:

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¿Por qué The Emerald Isle se convirtió en el whisky más caro del mundo?

El elevado valor de The Emerald Isle no depende solo de su antigüedad o rareza. Apenas existen siete sets completos en todo el mundo, lo que lo convierte en un objeto extremadamente codiciado por coleccionistas especializados. Además del destilado, la presentación incluye una caja de nogal hecha a medida, cristalería artesanal y una pipeta de oro de 24 quilates diseñada para añadir agua al whisky.

El conjunto también incorpora elementos de lujo poco habituales en la industria de bebidas alcohólicas, como un reloj Fabergé de oro rosa, un huevo Fabergé decorado con diamantes y esmeraldas, además de cigarros Cohiba Gran Reserva con accesorios chapados en oro. Esta combinación transformó la botella en una pieza de arte y colección, más cercana a la joyería de élite que a una bebida tradicional.

El primer set de whisky de lujo de la colección Emerald Isle se vendió en subasta por la cifra récord de 2.000.000 de dólares, y los sets restantes se lanzaron en eventos exclusivos en todo el mundo a lo largo de 2021, alcanzando precios superiores a los

El primer set de whisky de lujo de la colección Emerald Isle se vendió en subasta por una cifra récord. Foto: The Craft Irish Whiskey Co.

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¿Qué ocurrió con el legendario The Macallan 1926?

Antes de la llegada de The Emerald Isle, el título del whisky más caro pertenecía al célebre The Macallan 1926, considerado durante décadas el máximo símbolo del lujo escocés. Esta edición limitada maduró durante 60 años y solo contó con 40 botellas embotelladas en 1986, varias de ellas ilustradas por artistas reconocidos como Peter Blake y Valerio Adami.

Algunas versiones alcanzaron cifras históricas en subastas organizadas por casas como Sotheby's y Christie's. En 2023, una botella Adami superó los 2,7 millones de euros, aunque posteriormente fue superada por el whisky irlandés.

Expertos explican que factores como la edad extrema, la producción limitada, el prestigio de la destilería y el diseño artístico son claves para que una botella alcance precios millonarios en el mercado internacional.

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