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OEA saluda proclamación de resultados de Keiko Fujimori y Robert Sánchez: invoca a dejar confrontaciones y amenazas

El ente internacional reconoció el trabajo de las instituciones electorales y de la ciudadanía por su participación en los comicios. La OEA instó a Fujimori y Sánchez a dejar de lado los enfrentamientos y los discursos que generen división.

La OEA se pronunció este domingo 17 de mayo a través de un comunicado. Foto: Composición/LR
La OEA se pronunció este domingo 17 de mayo a través de un comunicado. Foto: Composición/LR
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La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Perú saludó la proclamación de los resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que coloca a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

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En ese sentido, el ente internacional invocó a los candidatos presidenciales a evitar las confrontaciones o amenazas, así como los discursos que generen división en el Perú. De igual forma, invitó a las autoridades electorales, como el JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a garantizar "llevar a cabo un proceso con alto sentido de responsabilidad democrática".

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"La MOE/OEA en Perú hace un llamado especial a las candidaturas contendientes para que las campañas se fundamenten en ideas y propuestas claras de gobierno", expresó.

A través de un comunicado, la OEA, liderada por el exsecretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Víctor Rico Frontaura, reconoció la participación ciudadana y a los actores políticos por tomar con "paciencia y madurez democrática" los resultados electorales.

En esa misma línea, la MOE y la OEA informaron que, en la segunda vuelta presidencial, la misión internacional estará conformada por más de 90 observadores que estarán presentes en todo el territorio peruano y en algunas ciudades del extranjero.

Misión electoral de la UE supervisará la segunda vuelta

El jefe de la misión electoral de la Unión Europea (UE), Alexander Gray, informó que el grupo de trabajo que lidera continuará con su trabajo en el Perú de cara a la segunda vuelta presidencial. Detalló que se observará cada etapa del proceso electoral con los miembros desplegados en todas las regiones.

En esa misma línea, Gray señaló que, para los comicios del 7 de junio, la Misión Electoral contará con 150 observadores, tal como ocurrió en la primera vuelta. Asimismo, resaltó que permanecerán en el Perú luego de las votaciones hasta fines de junio.

Por otro lado, indicó que el lunes 18 de mayo se realizará el despliegue de los observadores de largo plazo, quienes recibirán una actualización de la situación electoral.

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