La fruta más grande que crece en un árbol se cultiva en América Latina: mide casi un metro, pesa más de 50 kilos y sabe a siete sabores

La yaca, conocida como jackfruit, destaca en latinoamerica por su tamaño imponente y versatilidad en la cocina. | Foto: Pexels

La yaca, conocida como jackfruit, destaca en latinoamerica por su tamaño imponente y versatilidad en la cocina. | Foto: Pexels

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Esta fruta se ha convertido en una de las más llamativas de América Latina por su enorme tamaño, su peculiar aspecto y la combinación de sabores que ofrece en una sola pulpa. Este alimento exótico, originario de Asia, puede alcanzar hasta 90 centímetros de largo y superar los 50 kilos, razón por la que se considera la más grande que crece en un árbol.

Su creciente popularidad en países latinoamericanos como México y Colombia se debe no solo a su sabor dulce y aromático, sino también a su versatilidad en la cocina. Muchas personas aseguran que al probarla perciben notas similares al mango, la piña, el melón, la naranja y el plátano, una mezcla que le ha dado el apodo de 'la fruta de los siete sabores'. Además, su valor nutricional y sus usos en recetas vegetarianas han impulsado su demanda en mercados tropicales y tiendas especializadas.

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¿Cuál es la fruta considerada la fruta más grande del mundo?

La yaca, cuyo nombre científico es Artocarpus heterophyllus, pertenece a la familia de las moráceas, la misma de los higos y las moras. Aunque surgió en India y el sudeste asiático, actualmente se cultiva en diversas regiones cálidas y húmedas de la región gracias a las condiciones ideales para su desarrollo. En México, especialmente en Nayarit, la producción de esta especie tropical ha crecido durante los últimos años.

Uno de los rasgos más impresionantes de esta fruta es su tamaño. De acuerdo con información del Jardín Botánico de Medellín, puede pesar más de 50 kilogramos y desarrollarse directamente desde el tronco del árbol mediante un fenómeno botánico llamado caulifloria. Su exterior presenta una cáscara rugosa de tonalidades verdes o amarillas, mientras que en el interior guarda una pulpa fibrosa y amarilla que rodea semillas también comestibles.

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¿Cuáles son los beneficios de la yaca?

La yaca destaca por su enorme versatilidad gastronómica. Cuando aún está verde, su textura fibrosa recuerda a la carne desmechada, por lo que se utiliza en hamburguesas, tacos y preparaciones veganas. En cambio, cuando madura, adquiere un sabor más dulce y tropical que suele aprovecharse en postres, helados, panes, licuados, mermeladas y bebidas refrescantes.

Además de su uso culinario, esta fruta tropical aporta:

Fibra

Antioxidantes

Vitamina A

Vitamina C

Potasio

Magnesio

¿Dónde se encuentra la yaca en América Latina?

Puede encontrarse en distintas regiones cálidas de Centro y Sudamérica. En Colombia, por ejemplo, se cultiva principalmente en Antioquia y Chocó, mientras que también aparece en mercados orgánicos de Cundinamarca y Valle del Cauca.

En ciudades como Bogotá, ocasionalmente se comercializa en la Plaza de Mercado de Paloquemao, donde ha despertado el interés de consumidores que buscan productos exóticos y nutritivos.