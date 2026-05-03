Una investigación destacó la capacidad de los países para abastecer a su población. Foto: IStock

Una investigación destacó la capacidad de los países para abastecer a su población. Foto: IStock

Guyana posee la capacidad de producir en su territorio toda la comida necesaria para cubrir las necesidades de su población, sin necesidad de importaciones. Así lo indica un estudio publicado en Nature Food, que evaluó la situación nutricional de 186 países.

El informe, elaborado por las universidades de Göttingen y Edimburgo, evaluó la capacidad de cada nación para cubrir siete grupos alimentarios esenciales: frutas, verduras, lácteos, pescado, carne, proteínas vegetales y carbohidratos ricos en almidón. La investigación utilizó como referencia la dieta sostenible Livewell, avalada por la organización World Wildlife Fund (WWF).

Guyana, el único país capaz de autoabastecerse

La producción de este país, ubicado al noreste de América del Sur, se destaca por su equilibrio entre carne, verduras, frutas y proteínas de origen vegetal. En el análisis también sobresalen China y Vietnam, que logran cubrir seis de los siete grupos. Solo uno de cada siete países fue considerado autosuficiente en cinco o más categorías.

Guyana, rodeada en verde, produce suficientes alimentos para alimentar a su población. Foto: Nature Food

"La baja autosuficiencia no es intrínsecamente mala", declaró a BBC Science Focus el Dr. Jonas Stehl, autor del estudio. "Existen razones válidas, y a menudo beneficiosas, por las que un país puede no producir la mayor parte de los alimentos que necesita".

Regiones más cerca de producir todos los grupos alimentarios

La investigación también identificó que varios países de Europa y Sudamérica presentan los mejores niveles de independencia y alcanzan altos niveles de producción nacional, lo que los sitúa en una posición menos vulnerable. En tanto, las naciones insulares de la península arábiga y territorios con bajos ingresos muestran una fuerte dependencia. Aquí aparecen Afganistán, Yemen, Macao, Irak, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que no logran ser autosuficientes en ninguno de los grupos evaluados.

Los 7 grupos de alimentos son una clasificación que ayuda a planificar una dieta equilibrada. Foto: IStock

Stehl precisó que también podría resultar rentable importar comida de regiones más aptas para su producción. "Sin embargo, los bajos niveles de autosuficiencia pueden reducir la capacidad de un país para responder a perturbaciones repentinas en el suministro mundial de alimentos, como sequías, guerras o prohibiciones de exportación", afirmó.

La dieta Livewell

Para determinar la demanda interna que podía cubrirse, los investigadores se basaron en este modelo, que promueve un patrón más saludable. Además, fomenta el consumo de más legumbres, cereales integrales, frutas y verduras, y la reducción de alimentos ricos en grasas, sal y azúcares.

Livewell permite medir si los países no solo producen suficientes calorías, sino también si lo hacen de forma equilibrada y sostenible. La autosuficiencia y la seguridad alimentaria, en este sentido, no se limitan a la cantidad, sino también a la calidad nutricional de los productos.