Mundo

El único país de América Latina con uno de los mercados de frutas más grandes del mundo: top 5 con China y Turquía

Es el mercado más grande de América Latina y segundo del mundo. Cada día, más de 52.000 camiones y 30.000 visitantes ingresan a sus instalaciones.

Este país de América Latina aparece en el top 3 del ranking mundial de grandes mercados de frutas.
Este país de América Latina aparece en el top 3 del ranking mundial de grandes mercados de frutas. | Composición LR

En América Latina, los mercados de frutas abastecen a millones de hogares, pero también se han convertido en puntos de encuentro turístico para quienes buscan conocer los sabores auténticos de cada país. Entre ellos, destaca un bazar figura entre los más grandes del mundo junto a China y Turquía.

Con una extensión monumental y una dinámica diaria que refleja la vitalidad comercial del país, este mercado latinoamericano forma parte del destacado top 5 del ranking mundial, junto a naciones de Asia y Europa. Su actividad constante y su capacidad logística lo convierten en un verdadero pulmón económico y cultural para toda la región.

¿Cuál es el país de América Latina con el segundo mercado de frutas más grande del mundo?

El único país latinoamericano que figura entre los cinco mercados de frutas más grandes del mundo es México, gracias a su imponente Central de Abasto. Ubicada en la Ciudad de México, esta infraestructura se considera el bazar más grande de América Latina y el segundo del mundo, solo detrás del complejo chino de Yiwu.

La Central de Abasto, conocida como CEDA, fue inaugurada el 24 de noviembre de 1982 y ocupa una superficie de 327 hectáreas con capacidad de almacenamiento para 122.000 toneladas de alimentos. Cada día, más de 52.000 camiones y 30.000 visitantes ingresan a sus instalaciones, y la consolida como un eje esencial para la distribución y el comercio en la región.

El país con el mercado de frutas más grande del mundo

El país que alberga el mercado de frutas más grande del mundo es China, con el Mercado de Yiwu, ubicado en la provincia de Zhejiang. Conocido como el "supermercado del mundo", este complejo abarca más de cinco millones de metros cuadrados y cuenta con más de 75.000 puestos de venta.

Yiwu se ha convertido en un referente global del comercio mayorista. Su tamaño, diversidad de productos y capacidad para distribuir mercancías a nivel internacional lo posicionaron como el epicentro del intercambio comercial de China con el mundo, un modelo de eficiencia logística y de escala económica difícil de igualar.

¿Cuáles son los 5 mercados de frutas más grandes del mundo?

Los cinco mercados más grandes del mundo destacan por su extensión, volumen de transacciones y la diversidad cultural que los caracteriza:

  1. Mercado de Yiwu – Zhejiang, China
  2. Central de Abasto – Ciudad de México, México
  3. Gran Bazar – Estambul, Turquía
  4. Mercado de Tsukiji – Tokio, Japón
  5. Mercado de Chatuchak – Bangkok, Tailandia

Conoce a la Central de Abasto, el mercado más grande de México

La Central de Abasto de la Ciudad de México se extiende por 327 hectáreas y maneja un flujo diario de 30.000 toneladas de alimentos, lo que la convierte en el principal centro de distribución del país. Está organizada en sectores especializados (frutas y legumbres, abarrotes, carnes, cereales y pescados), y cuenta con más de 1.800 bodegas solo para frutas y verduras, además de 1.400 locales comerciales que abarcan una amplia variedad de rubros.

Más allá de los productos frescos, este mercado funciona como una pequeña ciudad: tiene bancos, ferreterías, lavanderías, restaurantes y tiendas de ropa, entre otros servicios. Abre los 365 días del año, de 4.00 a. m. a 6.00 p. m., y emplea a cerca de 70.000 personas.

