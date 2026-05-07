Chile autoriza la búsqueda del tesoro perdido en la isla Robinson Crusoe valorado en hasta US$40.000 millones

Chile autorizó la reanudación de la búsqueda de un tesoro legendario en la isla Robinson Crusoe escondido desde el siglo XVIII. | Foto: Chile travel

Chile autorizó la reanudación de la búsqueda de un tesoro legendario en la isla Robinson Crusoe escondido desde el siglo XVIII. | Foto: Chile travel

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Chile volvió a captar la atención internacional tras autorizar la reanudación de la búsqueda de un legendario tesoro escondido en la isla Robinson Crusoe, ubicada en el archipiélago Juan Fernández. El botín, cuyo valor estimado oscila entre 20.000 y 40.000 millones de dólares, estaría enterrado desde el siglo XVIII y compuesto por monedas de oro, joyas, plata y piedras preciosas.

La decisión fue respaldada por la Corte Suprema chilena, que permitió al empresario holandés-estadounidense Bernard Keiser continuar una investigación iniciada hace más de tres décadas. El cazatesoros, de 76 años, asegura haber encontrado indicios geofísicos de una importante concentración metálica en la zona donde planea reiniciar las excavaciones en los próximos meses.

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¿Qué se sabe sobre el tesoro escondido en la isla Robinson Crusoe?

La leyenda sitúa el supuesto tesoro en Puerto Inglés, dentro de la isla Robinson Crusoe. Según relatos históricos, cerca de mil barriles cargados con riquezas provenientes de Veracruz, México, habrían sido enterrados en 1714 por el capitán español Juan Ubilla de Echeverría, responsable del navío 'Nuestra Señora del Monte Carmelo'.

Décadas después, el cargamento habría sido ocultado nuevamente por el navegante británico Cornelius Webb. Desde entonces, numerosas teorías y expediciones intentaron localizar el botín sin éxito. Bernard Keiser ha liderado al menos 17 campañas de búsqueda y afirma haber invertido más de cinco millones de dólares de su propio patrimonio en la investigación.

¿Por qué la búsqueda del tesoro genera polémica en Chile?

La principal preocupación gira en torno al impacto ambiental que podrían generar las excavaciones en la isla Robinson Crusoe, territorio protegido por formar parte de un parque nacional chileno. Diversos sectores políticos y ambientalistas cuestionaron anteriormente el ingreso de maquinaria pesada y los posibles daños al ecosistema volcánico del archipiélago.

Sin embargo, la autorización judicial establece estrictas condiciones para evitar afectaciones ecológicas. Las excavaciones deberán realizarse manualmente, sin equipos pesados y por un periodo máximo de seis meses. Además, la legislación chilena señala que, en caso de hallarse el tesoro, el 75% de las riquezas pertenecería al Estado y el 25% restante a Keiser y sus socios.