El Tao Zhu Yin Yuan, un edificio residencial sostenible en Taiwán, fue inaugurado en 2018. | Foto: iF Design/mejorada con IA

El Tao Zhu Yin Yuan, un edificio residencial sostenible en Taiwán, fue inaugurado en 2018. | Foto: iF Design/mejorada con IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La capital de Taiwán, Taipéi, alberga el Tao Zhu Yin Yuan, una torre residencial sostenible que destaca en el panorama asiático. El estudio Vincent Callebaut Architectures ideó este proyecto tras triunfar en un certamen internacional durante 2010, con el fin de crear un “bosque vertical absorbente de carbono”. Situado en el distrito de Xinyi, el complejo integra viviendas de alto standing con jardines colgantes y tecnología de ahorro energético para definir la modernidad urbana.

Esta edificación, inaugurada en 2018 y apodada Agora Garden, basa su morfología en un elemento llamativo. Según relató el arquitecto, la obra “está directamente inspirada en la estructura de doble hélice del ADN, la fuente de la vida y el símbolo de la armonía”. Dicho concepto busca unificar la biotecnología aplicada a las ciudades con la flora silvestre y transforma el rascacielos en un emblema vivo de equilibrio ecológico y diseño vanguardista.

¿Cómo se diseñó el rascacielos taiwanés que imita la estructura de la vida?

El Tao Zhu Yin Yuan destaca con una altura de 93,2 metros y posee 21 niveles superiores junto a cuatro sótanos. Según el Council on Tall Buildings and Urban Habitat, ese complejo alberga cerca de 40 residencias exclusivas. Su silueta de hélice surge porque cada superficie gira 4,5° en comparación con el piso previo, una progresión que alcanza una rotación total de 90° desde el cimiento hasta su cúspide.

La torsión de la obra obedece a factores funcionales más allá de la apariencia visual. ArchDaily indica que esa fisonomía ayuda a "adaptarse al perfil urbano exigido por la municipalidad de Taipéi" y favorece la creación de múltiples vergeles colgantes. El esquema constructivo brinda panorámicas completas de la metrópoli y asegura la intimidad de los residentes. Técnicamente, el eje central actúa como pilar fundamental, apoyado por megacolumnas que derivan el peso hacia la base.

Las vistas panorámicas del edificio sostenible asiático. Foto: Taiwan News

Diversas firmas como BES Engineering Corporation, Taiwan Kumagai y SWA Group colaboraron en la ejecución de este hito arquitectónico. La oficina de Vincent Callebaut precisa que la propiedad abarca más de 42.000 m² bajo estándares de alta eficiencia. Gracias a su enfoque ecológico, el inmueble cuenta con la certificación LEED Gold y el grado Diamond de la Low Carbon Building Alliance, con lo que se consolida como un referente en sostenibilidad mundial.

¿Qué beneficios aporta el rascacielos Tao Zhu Yin Yuan al medio ambiente global?

El valor ecológico de la obra reside en la flora fusionada con su estructura. El diseño integra aproximadamente 23.000 ejemplares entre árboles, matorrales y especies botánicas distribuidos en niveles inferiores, balcones y azoteas. Esta densa capa vegetal logra una cobertura del 246% y, según los registros de ArchDaily y Vincent Callebaut Architectures, tiene la capacidad de capturar cerca de 130 toneladas de dióxido de carbono al año.

Esta torre cuenta con aproximadamente 23.000 árboles y plantas. Foto: Taiwan News

Esta iniciativa cobra relevancia ante el impacto del rubro inmobiliario en la crisis climática. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que las edificaciones consumen el 32% de la energía del planeta y producen el 34% de los gases de efecto invernadero. Por ello, el complejo busca mitigar su huella contaminante con iluminación solar, corrientes de aire naturales, reaprovechamiento hídrico y celdas fotovoltaicas superiores.

Pese a que un solo inmueble no logra estabilizar el termómetro terrestre, actúa como un ensayo metropolitano frente al calentamiento en las urbes. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sostiene que la biomasa disminuye el calor mediante proyecciones de sombra y procesos de evapotranspiración. Asimismo, el IPCC valida estas infraestructuras como tácticas de ajuste térmico. El arquitecto subraya la urgencia de estos modelos con una sentencia contundente: “No es una tendencia. ¡Es una necesidad!”.

Gran piscina en el edificio Tao Zhu Yin Yuan. Foto: Taiwan News

¿Representa este diseño el estándar para el urbanismo del mañana?

El éxito de este paradigma arquitectónico requiere una implementación masiva en distritos y legislaciones estatales para transformar el entorno global. Aunque el Tao Zhu Yin Yuan fusiona bienestar y sostenibilidad, el arquitecto Vincent Callebaut reconoce que la captura de CO2 de una estructura aislada resulta insuficiente.

Parte superior del edificio Tao Zhu Yin Yuan. Foto: Taiwan News

Esta propuesta encaja en la tendencia biofílica que emplea vegetación, recursos hídricos y energías limpias para mitigar las temperaturas extremas. Otros ejemplos emblemáticos lideran esta transición hacia infraestructuras verdes. Dichas obras demuestran que la integración del paisaje natural en el concreto constituye la ruta principal para enfriar las metrópolis modernas.