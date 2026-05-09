La carretera más larga del mundo conecta Estados Unidos con Sudamérica: recorre 14 países y mide más 48.000 km

La Carretera Panamericana es la ruta terrestre más larga del mundo, que conecta EE. UU. con Argentina a lo largo de más de 48.000 kilómetros de paisajes variados. | Foto: Composición LR | Freepik

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La conexión terrestre entre el extremo norte del continente americano y el sur del hemisferio occidental ha sido durante décadas una de las obras de infraestructura más ambiciosas del mundo. Esta extensa vía atraviesa montañas, desiertos, selvas tropicales y grandes ciudades, lo que permite el tránsito entre distintas culturas, economías y ecosistemas a lo largo de miles de kilómetros.

Aunque existen interrupciones naturales que impiden recorrerla de forma continua en automóvil, la ruta sigue siendo considerada una de las mayores hazañas de ingeniería vial del mundo. Su trazado une territorios de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica y la convierte en un símbolo de integración continental y movilidad internacional.

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¿Cuál es la carretera más larga del mundo que conecta EE. UU. con Sudamérica?

La vía más extensa del planeta es la Carretera Panamericana, un sistema de carreteras que se extiende desde Alaska, en Estados Unidos, hasta el extremo sur de Argentina. De acuerdo con distintas estimaciones internacionales, su recorrido supera los 48.000 kilómetros, lo que la convierte en la ruta terrestre más larga del mundo.

La infraestructura comenzó a consolidarse durante el siglo XX con el objetivo de unir a los países del continente mediante una red vial común. Sin embargo, existe un tramo selvático conocido como el Tapón del Darién, ubicado entre Panamá y Colombia, donde la carretera se interrumpe debido a las difíciles condiciones geográficas y ambientales de la región.

Este ambicioso proyecto de infraestructura atraviesa montañas, desiertos y selvas, uniendo 14 países de América. Foto: La República | IA Chatgpt

¿Quién ordenó su construcción?

El plan comenzó a tomar forma oficialmente en 1923, durante la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos, realizada en Santiago. Allí, distintos países acordaron promover una red vial que conectara América de norte a sur para facilitar el comercio, el transporte y la cooperación regional.

Años después, el proyecto recibió un fuerte impulso gracias a Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Franklin D. Roosevelt en la década de 1930. Washington financió y apoyó parte de las obras en la región como parte de su estrategia de integración continental y desarrollo económico.

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¿Cuántos países recorre la carretera?

La Carretera Panamericana atraviesa un total de 14 países del continente americano. Entre ellos se encuentran Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

A lo largo de su trayecto, la ruta conecta algunas de las ciudades y corredores comerciales más importantes de América. También cumple un papel clave en el turismo y el transporte de mercancías, ya que permite enlazar regiones distantes mediante una sola red vial que cruza diversos paisajes y zonas climáticas.