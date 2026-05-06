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Irán dice que aun revisa la nueva propuesta de EE. UU., mientras fuentes confirman memorándum para el fin de la guerra

Mientras tanto, el negociador principal de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Washington de buscar la rendición del país a través de presión económica y bloqueos navales.

El pronunciamiento oficial coincide con lo revelado por el portal Axios horas antes. Foto: AFP.
El pronunciamiento oficial coincide con lo revelado por el portal Axios horas antes. Foto: AFP.
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Esmail Baqai, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, reveló que la propuesta de paz de Estados Unidos “sigue en estudio” y que los puntos de vista que tenga el país se los transmitirá a Pakistán, el mediador de la crisis.

Esto no evitó que Mohamad Baqer Qalibaf, principal negociador de la república, describiera el plan de Washington como uno que busca la rendición bajo la aplicación de presión. “Mediante un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática, se destruye la cohesión del país”, añadió la autoridad en un mensaje oficial en su canal de Telegram.

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Si bien el presidente Donald Trump y su administración no ofrecieron detalles sobre la existencia de una nueva proposición para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico, en uno de sus mensajes cotidianos, el mandatario volvió a forzar al régimen a aceptar “lo acordado” y enfatizó que, de no suceder esto, “comenzarán los bombardeos” con mayor intensidad.

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Un avance clandestino

El pronunciamiento oficial coincide con lo revelado por el portal Axios horas antes. De acuerdo con la información divulgada, ambos países estarían “cerca” de firmar un memorando de entendimiento de una página, con el cual pondrían fin al conflicto bélico. Esto daría paso a negociaciones de 30 días, que culminarían en un convenio detallado.

Dentro de las supuestas conversaciones, tras alcanzarse el consenso, figuran las opciones de desbloquear el tráfico marítimo mediante la apertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones estadounidenses contra Irán y una nueva política de restricciones respecto del programa nuclear. Se precisa que el pacto también contemplaría la liberación de miles de millones de dólares de los fondos que tiene congelados.

Según el medio, que citó a dos funcionarios estadounidenses y a una fuente pakistaní, las naciones no habían estado tan cerca de la paz como en esta oportunidad. Además, detalló que el documento en cuestión contaría con 14 puntos.

Inestabilidad

No obstante, Axios hace una advertencia sobre el memorando. Los términos limitados hacen que los detalles estén supeditados a la consecución de un acuerdo final, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo conflicto bélico o de que se prolongue un limbo de “ni guerra ni paz”.

El informe señala a Israel como uno de los interesados en la reanudación de la guerra, ya que mantiene presión sobre Washington para que conserve una postura firme en sus exigencias antes de cualquier acuerdo.

En la misma línea, una fuente israelí declaró para Reuters que su país no estaba al tanto de que Trump estuviera cerca de un potencial trato para poner fin a la guerra; por el contrario, indicó que Jerusalén prepara una escalada mayor en los combates.

Uno de los sectores que ve con buenos ojos este panorama, pese a que solo es especulativo, es el petrolero. Las noticias en torno a este supuesto acuerdo provocaron un desplome de los precios mundiales, con los futuros del crudo Brent de referencia que cayeron 12%, hasta situarse en torno a los US$97 por barril (US$96,75 de manera exacta).

"Los precios reflejan una inmensa esperanza de una tregua duradera en Oriente Medio", subrayó Stephen Schork, de The Schork Group, en declaraciones a la AFP.

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