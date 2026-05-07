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Hantavirus: OMS alerta posible transmisión entre humanos tras brote en crucero que dejó tres muertos

Tres personas serán evacuadas por síntomas sospechosos, mientras la OMS sigue monitoreando la situación para evitar la propagación del virus.

Hasta el momento no se ha establecido si el navío partirá hacia las Islas Canarias o los Países Bajos. Foto: AFP.
Hasta el momento no se ha establecido si el navío partirá hacia las Islas Canarias o los Países Bajos. Foto: AFP.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, donde ya se confirmaron tres muertos y varios casos sospechosos. El organismo sanitario advirtió que la variante Andes del virus —considerada la única capaz de transmitirse entre humanos— habría circulado entre pasajeros que tuvieron contacto estrecho durante el viaje, lo que encendió las alertas internacionales sobre un posible contagio de persona a persona.

El virus, que normalmente se transmite por roedores, podría haberse propagado entre personas que tuvieron contactos muy cercanos. "Creemos que puede haber alguna transmisión entre humanos entre los contactos realmente estrechos", reveló a la prensa Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la organización internacional.

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Cabe indicar que tres viajeros fallecieron a causa de la enfermedad y la entidad informó que la primera persona que contrajo el virus pudo adquirirlo antes de embarcarse en Argentina hace aproximadamente un mes.

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Extracción de contagiados

Tres personas a bordo del crucero MV Hondius, anclado frente a las costas de Cabo Verde, serán evacuadas debido a síntomas sospechosos, según informó la OMS. Dos de los pacientes presentan síntomas del virus, mientras que una tercera persona, que estuvo en estrecho contacto con ellos, no muestra signos clínicos, aunque será evacuada por precaución.

El traslado busca permitir que la embarcación continúe su ruta, aunque la organización sigue monitoreando de cerca la situación para garantizar el control del brote y evitar la propagación del virus.

Sin un destino fijo

Hasta el momento, no se estableció hacia dónde partirá el navío una vez que desciendan los contagiados. Aunque la situación "cambia de una hora para otra", Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde, afirmó que, en cuanto se realice esa "complicada expedición", (...) el barco podrá partir en algún momento de la madrugada.

"Ha habido discusiones sobre la posibilidad de enviar directamente a los Países Bajos", dijo Lindstrand. "Así que seguimos esperando, pero creemos que serán las Islas Canarias o bien los Países Bajos", agregó.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad español indicó que, en función de los datos epidemiológicos que se recojan de la nave durante su travesía por Cabo Verde, "se tomará una decisión" sobre la siguiente parada. Sin embargo, hasta entonces no se determinará nada.

Rastreo de un posible contagio

Se confirmó que las muertes de una pareja neerlandesa a bordo están vinculadas al caso. El marido falleció el 11 de abril mientras aún estaba en la embarcación, y su esposa murió poco después de desembarcar en Santa Elena el 24 de abril, cuando acompañaba el cuerpo de su esposo.

La mujer, que presentaba síntomas gastrointestinales, sufrió un empeoramiento de su estado de salud durante un vuelo hacia Johannesburgo, Sudáfrica, el 25 de abril, y falleció al día siguiente, el 26 de abril, al llegar al departamento de emergencias.

El 4 de mayo, la OMS confirmó que la causa de su muerte fue el hantavirus, tras realizar una prueba PCR. La organización indicó que, como parte de las medidas de control, inició el rastreo de contactos entre los pasajeros del vuelo en el que viajaba.

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