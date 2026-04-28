Javier Milei marcó en abril el peor nivel de confianza en todo su gobierno y la cuarta caída mensual consecutiva

La confianza en la gestión de Javier Milei cayó en abril a su nivel más bajo desde su inicio, alcanzando solo 2,02 puntos sobre cinco. Foto: AFP | AFP | AFP

La confianza en la gestión de Javier Milei cayó en abril a su nivel más bajo desde su inicio, alcanzando solo 2,02 puntos sobre cinco. Foto: AFP | AFP | AFP

La seguridad en la gestión de Javier Milei en Argentina cayó en abril a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El parámetro se ubicó en 2,02 puntos sobre cinco, lo que representa una baja de 12,1% respecto a marzo y marca la cuarta caída mensual consecutiva en 2026. El retroceso acumulado desde finales del año pasado alcanza el 17,9%, en un contexto de deterioro sostenido en la percepción ciudadana.

El informe revela que todos los componentes del índice registraron caídas. La eficiencia del Ejecutivo mostró el descenso más pronunciado, con una reducción del 21,4%, mientras que la evaluación general y la sensación sobre el interés público también retrocedieron de forma significativa. Aunque la honestidad y la capacidad siguen siendo los atributos mejor valorados, ambas señales disminuyeron en comparación con el mes anterior.

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Desaprobación y crisis económica golpean imagen de Milei

El desgaste en la credibilidad coincide con un aumento de la desaprobación. De acuerdo con la consultora Zentrix, el rechazo a la administración alcanzó el 60,6% en abril, frente al 53,3% registrado en marzo, en tanto que la aprobación bajó al 33,1%.

El sondeo vincula esta caída con el impacto de la crisis económica. El 81,6% de los encuestados aseguró que debió reducir su consumo en los últimos seis meses, mientras que el 86,6% afirmó que sus ingresos no logran superar la inflación. Además, seis de cada 10 personas indicaron que su salario solo alcanza hasta el día 20 del mes. "La tolerancia social frente al ajuste empieza a depender cada vez más de la credibilidad del Gobierno", explica el informe de la consultora.

En paralelo, el Índice de Confianza del Consumidor presentó una disminución sostenida, al tiempo que indicadores como la producción industrial y la actividad económica registraron retrocesos. El propio mandatario reconoció que el dato de inflación de marzo, de 3,4%, fue "malo", en medio de un contexto económico adverso.

Jóvenes sostienen respaldo, pero cae apoyo en adultos

El análisis por segmentos muestra diferencias relevantes en la apreciación ciudadana. El grupo de entre 18 y 29 años mantiene el mayor nivel de respaldo, con 2,27 puntos, incluso con una leve mejora mensual. En contraste, la caída más fuerte se registró en el segmento de 30 a 49 años, con un descenso del 16,7%, seguido por los mayores de 50.

Por grado educativo, quienes tienen formación terciaria o universitaria conservan niveles más altos de confianza, mientras que el mayor retroceso se dio entre personas con educación secundaria. En cuanto al factor geográfico, el interior del país mantiene el mayor nivel de respaldo, aunque todas las regiones evidenciaron un declive en abril.

Escándalos y ajuste impactan percepción del Gobierno

El deterioro en la imagen de la administración coincide con una serie de controversias políticas. Las denuncias por presunto enriquecimiento y gastos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, han tenido impacto en la percepción pública. Según la encuesta, este funcionario registra una figura negativa del 73,9%.

A esto se suman cuestionamientos sobre presuntos casos de corrupción, que para el 57,3% de los encuestados representan un problema central del país, incluso por encima del desempleo o la inflación. Además, el 66,6% considera que el Gobierno terminó integrando la "casta" que prometía combatir.

Otros episodios, como decisiones vinculadas al acceso de la prensa a la Casa Rosada y la gestión de beneficios a funcionarios, también influyeron en la imagen del Ejecutivo.