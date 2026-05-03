La ONU inició el proceso con el objetivo de elegir a su próximo secretario general con cuatro aspirantes en carrera: la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall. La competencia ocurre en un contexto marcado por conflictos internacionales, cuestionamientos al liderazgo global y una organización que enfrenta problemas financieros y de credibilidad.

El reemplazo de António Guterres se definirá en un proceso donde el poder real recae en el Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros permanentes (P5) —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— pueden vetar cualquier candidatura. Aunque la Asamblea General formaliza la elección, el resultado depende de acuerdos políticos previos entre esas potencias.

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Los candidatos expusieron sus visiones el martes 21 y miércoles 22 de abril durante los diálogos interactivos ante los 193 Estados miembros. Cada uno dedicó tres horas a responder preguntas de diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

¿Cómo se elige al sucesor de Guterres?

El cargo de secretario general es uno de los más influyentes del sistema mundial. No obstante, su designación escapa a un simple concurso de méritos. La Asamblea General vota, pero solo después de recibir una recomendación del Consejo de Seguridad. Sin ese aval, ninguno puede avanzar. Este grupo, compuesto por 15 naciones, realiza votaciones informales que indican si los integrantes alientan, desalientan o no tienen opinión sobre un candidato. El proceso continúa hasta encontrar un aspirante con mayoría y sin veto de los P5.

Según el analista Richard Gowan, del International Crisis Group, existe "una sospecha común" de que estas potencias seleccionan al ganador en privado. Esa dinámica reduce el margen de influencia del resto de las naciones.

El cronograma prevé que a finales de julio de 2026 el Consejo debata las postulaciones. La decisión se tomaría entre agosto y octubre. Antes de fin de año, la Asamblea formalizará el nombramiento. El mandato del nuevo líder tendrá una duración de 10 años. Por tradición no escrita, el cargo varía por regiones. Esta vez le correspondería a América Latina, que solo tuvo un representante en su historia: el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

Mujeres buscan hacer historia en la ONU

La contienda abre la posibilidad de que la ONU tenga por primera vez a una mujer como secretaria general. Bachelet y Grynspan encabezan esa expectativa en un momento en que varios Estados impulsan mayor representación femenina.

Rebeca Grynspan (70) es economista y exvicepresidenta de Costa Rica. Hija de padres judíos sobrevivientes del Holocausto, dirige la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad) desde 2021. Negoció la Iniciativa del Mar Negro en 2022 con Moscú y Kiev con el fin de facilitar la exportación de cereales ucranianos tras la invasión rusa. En su audiencia advirtió que la organización se tornó "conservadora" en materia de riesgos. "Estoy dispuesta a fracasar y volver a intentarlo", afirmó.

Por su parte, Michelle Bachelet (74) fue dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018). Pediatra de profesión, sufrió torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Dirigió ONU Mujeres (2010-2013) y se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022). En ese último cargo publicó un informe crítico acerca de la situación de la minoría uigur en China, lo que le generó resentimientos en Pekín.

El factor Bachelet

La postulación de Michelle Bachelet concentra apoyos y resistencias. Cuenta con respaldo de México y Brasil, pero perdió el del gobierno chileno.

A pesar de que la administración de Gabriel Boric oficializó su candidatura, la nueva gestión de José Antonio Kast optó por retirar el respaldo estatal, al alegar una supuesta inviabilidad por la dispersión de votos en la región. Esta decisión no solo marca una ruptura con la tradición de la política exterior como política de Estado, sino que contrasta con la postura del fallecido Sebastián Piñera, quien, pese a las diferencias ideológicas, fue el primero en impulsar y ofrecer su apoyo formal a Bachelet con el fin de liderar el organismo internacional. Así, mientras la derecha actual parece ver en su figura un obstáculo interno, la exjefa de Estado reivindica su capital simbólico y mantiene su nominación, al subrayar que la relevancia de su liderazgo trasciende las fronteras y las alternancias en el poder ejecutivo de su país.

Su trayectoria le otorga visibilidad, aunque también ha generado tensiones, en especial en Estados Unidos, donde 28 legisladores republicanos pidieron a Washington que la vete por ser una "fanática proaborto". La exmandataria respondió que respeta el derecho de cada país a decidir; no obstante, se declaró firme defensora de la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos.

En las audiencias, defendió el multilateralismo y la urgencia de anticiparse a las crisis. "Me presento para reivindicar la urgente necesidad de diálogo", dijo ante los participantes.

Desafíos globales condicionan la elección del nuevo líder

La elección se desarrolla en medio de un escenario complejo. Conflictos en distintas regiones han puesto en duda la capacidad de la ONU para la preservación de la paz.

Ante este panorama, Rafael Grossi (65), actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), busca liderar la ONU. Su gestión, vinculada con el programa nuclear iraní y los peligros en la central de Zaporiyia, ocupada por fuerzas rusas, ha permitido que sea conocido por varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En su carta de presentación abogó por un "retorno a las bases fundacionales: salvar a la humanidad del flagelo de la guerra".

En esta misma línea se presenta Macky Sall (64), quien gobernó Senegal entre 2012 y 2024. De acuerdo con su visión, resulta imposible proteger la paz sin evolución. Señala que la primera no puede ser duradera cuando la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad climática minan el segundo pilar. Su candidatura cuenta con el aval de Burundi, presidente rotatorio de la Unión Africana, pero no con el de su propio país ni del bloque regional. Las autoridades senegalesas lo acusan de reprimir con sangre protestas políticas entre 2021 y 2024, que dejaron decenas de muertos. Sall fue el único que provocó manifestaciones frente a la sede de la ONU, tanto a favor como en contra.

Propuestas apuntan a reformar una ONU en crisis

Los aspirantes coincidieron en la necesidad de reformas que fortalezcan el sistema multilateral. Las propuestas giran en torno a recuperar la confianza, mejorar la capacidad de respuesta y reforzar los tres pilares: paz, derechos humanos y desarrollo.

Grossi enfatizó "lo frágil que es la ONU hoy" y se mostró más "radical" que Guterres en cuanto a una eventual reforma, según el análisis de Gowan. "Existen enormes dudas respecto a la capacidad de nuestra institución" para resolver los problemas globales, sostuvo el argentino.

Sall propuso un "papel reinventado" con el que la organización "recupere su lugar". De ser elegido, afirmó que sería "un constructor de puentes" y que su principal prioridad iría por "contribuir a restablecer la confianza, calmar las tensiones, reducir la fragmentación e infundir nueva esperanza en nuestra acción colectiva". Por su parte, Grynspan reclamó una entrada "sin restricciones" de ayuda humanitaria a Gaza y apostó por una solución de dos Estados, israelí y palestino, que cohabiten con "paz y seguridad".

Conforme con Daniel Forti, del International Crisis Group, el panorama del futuro líder de la ONU es aún incierto, pues los postulantes "intentaron caminar sobre la cuerda floja política". "No resulta evidente si alguno hizo lo suficiente para aventajar a los demás", agregó.