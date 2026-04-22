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"Una señal positiva": Bachelet revela la esperanza de que el mundo esté "preparado" para que una mujer lidere la ONU

A pesar de la falta de apoyo oficial de Chile, su candidatura cuenta con el respaldo de Brasil y México, quienes subrayan su trayectoria en derechos humanos y multilateralismo.

Bachelet precisó que la organización sigue siendo el principal espacio de encuentro supranacional. Foto: AFP.
Bachelet precisó que la organización sigue siendo el principal espacio de encuentro supranacional. Foto: AFP.

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y candidata a secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que espera que, en esta ocasión, el mundo esté finalmente preparado para tener a una mujer en ese cargo. En declaraciones ofrecidas tras una audiencia de tres horas con los Estados miembros, señaló que, en su opinión, "si soy cortés, diría que el mundo no estaba preparado. ¿Lo está ahora? Eso espero".

"Sería una señal muy positiva", agregó Bachelet, al mismo tiempo destacó que un nombramiento femenino "daría esperanza a mucha gente". La exmandataria también hizo hincapié en la necesidad de reconstruir la confianza en la ONU, una entidad que actualmente atraviesa una grave crisis política y financiera.

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Cabe indicar que desde su creación, en 1945, todos los secretarios generales fueron hombres. En 2016, la posibilidad de que una mujer fuera seleccionada estuvo sobre la mesa, pero finalmente el portugués António Guterres fue elegido.

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Presenta su candidatura

En su discurso de presentación, advirtió sobre la fragilidad del orden internacional. "Nuestro mundo está bajo una tensión como nunca antes", afirmó, enfatizando los desafíos que enfrenta el sistema multilateral.

Además, señaló que el contexto global actual está marcado por conflictos, desigualdad y el debilitamiento de los organismos internacionales. En este sentido, llamó a reforzar la cooperación entre los Estados y a renovar el diálogo para superar las crisis que amenazan la estabilidad mundial.

Bachelet precisó que la organización sigue siendo el principal espacio de encuentro supranacional y subrayó la demanda de fortalecer su rol en la resolución de tensiones. “La ONU es esencial para resolver los conflictos y garantizar la paz", indicó.

Sin apoyo de Chile

Cabe indicar que al iniciar su intervención, la líder chilena expresó su gratitud por la esperanza depositada en ella. Como es sabido, la representante mantiene respaldo externo significativo en su carrera por la Secretaría General, pese a que el actual gobierno de José Antonio Kast le retiró el apoyo oficial a raíz de cambios políticos internos.

Su candidatura sigue contando con el aval explícito de Brasil y México, países que manifestaron públicamente el soporte a su postulación y destacan su trayectoria en derechos humanos y multilateralismo como motivos para respaldarla.

Tras su intervención, delegados de la Asamblea General y representantes de organismos internacionales realizaron una ronda de preguntas sobre temas de actualidad, donde fue la primera de los cuatro candidatos a exponer su visión. Tras esto, la sesión continuó con la participación de otros aspirantes al cargo.

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