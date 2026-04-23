Alemania lanza plan militar histórico para convertir a su ejército en el más fuerte de Europa frente a Rusia

El plan busca aumentar la plantilla del ejército alemán a 460.000 efectivos hacia 2030, incrementando las tropas activas y reservistas. Foto: AFP | AFP | AFP

El plan busca aumentar la plantilla del ejército alemán a 460.000 efectivos hacia 2030, incrementando las tropas activas y reservistas. Foto: AFP | AFP | AFP

El gobierno de Alemania anunció una estrategia para transformar su ejército en la fuerza convencional más potente de Europa, con el objetivo de enfrentar la creciente amenaza de Rusia y reforzar su papel dentro de la OTAN. El plan contempla un aumento significativo de tropas, inversión en capacidades tecnológicas y una redefinición del enfoque militar ante un entorno global más inestable.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, sostuvo que el contexto internacional exige una respuesta firme. “El mundo se ha vuelto más impredecible y más peligroso”, afirmó al presentar el sistema. Añadió que la paz y la seguridad ya no pueden darse por garantizadas y requieren una capacidad real de defensa. La iniciativa marca un giro tras décadas de recortes en las fuerzas armadas alemanas.

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Plan militar apunta a 460.000 efectivos en la próxima década

El eje central del proyecto es ampliar la capacidad humana del ejército alemán, con una meta de al menos 460.000 efectivos entre personal activo y reservistas hacia mediados de la década de 2030. En la actualidad, la Bundeswehr cuenta con cerca de 185.000 soldados en servicio. El plan prevé elevar esa cifra a unos 260.000, además de incorporar alrededor de 200.000 reservistas.

Este incremento responde a las exigencias de defensa colectiva dentro de la OTAN y a la necesidad de disuasión frente a posibles escenarios de conflicto en Europa. Pistorius reafirmó el objetivo de crecimiento pese a que algunos mandos militares consideran que el número debería ser mayor. El reclutamiento es uno de los principales desafíos.

El gobierno ha descartado, por ahora, reinstaurar el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011. En su lugar, impulsa un modelo basado en voluntariado reforzado con incentivos y un registro normativo de jóvenes. Este sistema busca atraer nuevos perfiles sin recurrir a medidas más estrictas.

Bundeswehr apuesta por tecnología e inteligencia artificial

La idea no se limita al número de efectivos. También redefine las capacidades del ejército alemán en un entorno donde los conflictos ya no se restringen a campos de batalla tradicionales. Según el inspector general de las fuerzas armadas, Carsten Breuer, las amenazas actuales afectan al Estado, la economía y la sociedad en conjunto.

El documento destaca el papel creciente de la tecnología, en especial el uso de datos como herramienta estratégica. También advierte sobre la posibilidad de que adversarios utilicen armas autónomas controladas por inteligencia artificial, lo que aceleraría el ritmo de las operaciones militares.

El Ministerio de Defensa subrayó que el objetivo es desarrollar fuerzas armadas “tecnológicamente superiores e innovadoras”. La táctica incluye una transformación progresiva que, a largo plazo, apunta a lograr un predominio tecnológico. En paralelo, se impulsa una agenda de modernización interna para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia operativa.

OTAN y Europa redefinen maniobras frente a nuevos riesgos

El plan se enmarca en un cambio más amplio dentro de Europa. Alemania busca asumir un rol más relevante en la seguridad del continente ante un escenario en el que Estados Unidos podría centrar su atención en otras regiones. Pistorius reconoció que la alianza debe fortalecerse con mayor protagonismo europeo.

La estrategia identifica a Rusia como la principal amenaza para la seguridad transatlántica. Según el documento, Moscú recurre a tácticas híbridas como ciberataques, sabotaje y desinformación, además de reforzar su capacidad militar. “Rusia considera el uso de la fuerza como un instrumento legítimo”, advirtió el ministro.