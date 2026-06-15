Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación del Mundial 2026 HOY, horarios y canales de TV dónde ver todos los partidos de la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? Hoy lunes 15 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Las selecciones sudamericanas todavía no logran ganar en la presente edición del certamen: Uruguay espera romper esa racha frente a Arabia Saudita. Por otra parte, existe mucha expectativa por el debut de Lamine Yamal con el combinado español ante la modesta Cabo Verde.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- España vs Cabo Verde
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
- Bélgica vs Egipto
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
- Arabia Saudita vs Uruguay
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)
- Irán vs Nueva Zelanda
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, Estados Unidos)