Los partidos del Mundial 2026 se jugarán entre los meses de junio y julio. Foto: composición LR/RFEF/AFP/

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? Hoy lunes 15 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Las selecciones sudamericanas todavía no logran ganar en la presente edición del certamen: Uruguay espera romper esa racha frente a Arabia Saudita. Por otra parte, existe mucha expectativa por el debut de Lamine Yamal con el combinado español ante la modesta Cabo Verde.

Partidos del Mundial 2026 HOY