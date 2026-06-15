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Javier Milei respalda a Manuel Adorni y su cuestionada declaración que involucra la evasión y el ahorro en negro

Manuel Adorni se convierte en foco de controversia en el Gobierno de Javier Milei tras reconocer que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas.

Las inconsistencias en sus declaraciones generaron un debate sobre transparencia fiscal en el Gobierno actual. Foto: AFP.
Las inconsistencias en sus declaraciones generaron un debate sobre transparencia fiscal en el Gobierno actual. Foto: AFP.
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Manuel Adorni se convirtió en una grieta por cerrar dentro del Gobierno de Javier Milei. Aunque el presidente decidió respaldar a una de las principales figuras de su administración, las críticas políticas se multiplicaron luego de que el jefe de Gabinete argentino reconociera que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas ante los cuestionamientos por su aumento patrimonial.

En esta oportunidad, el gesto del mandatario argentino se dio mediante publicaciones en su cuenta de Instagram: "Nuestro presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como paso ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo", indica la redacción compartida, cuyo autor original responde al nombre de Eric Harris.

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Este no fue el único pronunciamiento en redes sociales. Mediante X, antes Twitter, el jefe de Estado citó un mensaje del periodista Leonardo Facco, en el cual se eleva la defensa de la figura del ahorro en negro y de la evasión fiscal. Este posteo también fue compartido por la diputada Lilia Lemoine.

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Cuestionamientos ponen a Adorni contra las cuerdas

Cabe indicar que, según la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete declaró un patrimonio que supera los 940 millones de pesos (aproximadamente 900.000 dólares), dentro del cual se incluyeron activos en moneda extranjera, propiedades y operaciones vinculadas a criptomonedas.

Sin embargo, lo que reavivó la controversia fue el reconocimiento del propio funcionario con respecto a supuestos ahorros mantenidos en negro por alrededor de 200.000 a 500.000 dólares, los cuales provinieron, según indicó, de una herencia de su padre.

Durante una entrevista al medio local LN+, Adorni indicó que, tras la muerte de su padre, tanto él como su hermano encontraron dinero dentro de su departamento en La Plata. Ese monto, más un aporte de su esposa, habría sido el punto de partida para sus llamativas y fructíferas inversiones en criptomonedas, que le dieron una ganancia de 300.000 dólares.

Explicación inconsistente, pero suficiente para Milei

Las contradicciones en torno al patrimonio y al discurso público escalaron cuando se recordó un antecedente patrimonial directo en el entorno familiar de Adorni: su padre habría mantenido una hipoteca impaga de aproximadamente 20.000 dólares al momento de su fallecimiento, situación que el propio funcionario mencionó en redes sociales al señalar que su herencia consistía en deudas.

A ello se suman registros audiovisuales de años anteriores que hoy cobran relevancia política. En 2017, afirmaba públicamente no estar involucrado en el mundo de las criptomonedas, mientras que en 2020 llegó a desaconsejar este tipo de inversiones. Sin embargo, ahora atribuye parte de su crecimiento patrimonial, precisamente, a estas operaciones.

En paralelo, tras la presentación de sus declaraciones juradas de 2023, 2024 y 2025, el Gobierno ratificó su respaldo político, con el presidente Milei cerrando filas en su defensa y descartando —al menos por ahora— cualquier pedido de renuncia.

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