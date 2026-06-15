Es falso que este video corresponda al accidente de Gaspi y Oliver Tree en Brasil: se trata de una colisión de helicópteros de la marina de Malasia en 2024

LO FALSO:

Se ha compartido un video del momento exacto del accidente aéreo que acabó con la vida del youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, Brasil.

LO VERDADERO:

El material no corresponde al hecho presentado. En realidad, se trata de un video de abril de 2024 grabado en Lumut, Perak, Malasia, que muestra la colisión de dos helicópteros de la Marina Real durante un ensayo para el desfile naval por el 90° aniversario de la institución.

El pasado 14 de junio se informó que, en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, Brasil, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y dejaron un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraban el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

De acuerdo con medios internacionales, una de las aeronaves terminó impactando contra un estacionamiento de vehículos eléctricos, lo que provocó un incendio que se propagó rápidamente. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente.

En ese contexto, en redes sociales se difundió un video que supuestamente mostraría el momento exacto del hecho.

Captura del video viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una búsqueda del material con Google Lens permitió comprobar que el video no fue grabado en Brasil ni corresponde a este accidente. En realidad, circula desde abril de 2024 y pertenece a un hecho distinto ocurrido en Malasia.

Resultados de la búsqueda inversa del video. Foto: Google

Según reportes de medios internacionales como CNN, el 23 de abril de 2024, dos helicópteros de la Marina Real de Malasia colisionaron en pleno vuelo durante un ensayo para el desfile naval por el 90° aniversario de la institución. El accidente ocurrió en la base naval de Lumut, en el estado de Perak, y las 10 personas que iban a bordo, integrantes de la tripulación, perdieron la vida.

Hecho ocurrió en abril de 2024. Foto: CNN

Hecho ocurrió en abril de 2024. Foto: CNN

Por tanto, es incorrecto afirmar que el clip viral está vinculado con el accidente de Gaspi y Oliver Tree.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales circula un supuesto video del choque de helicópteros en Río de Janeiro que terminó con la vida del youtuber argentino Gaspi y del cantante estadounidense Oliver Tree. No obstante, la información es falsa. Una búsqueda inversa con Google Lens confirmó que el video corresponde a un hecho ocurrido en abril de 2024 en Malasia y fue sacado de contexto.