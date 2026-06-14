El Mundial 2026 es el primero que cuenta con 48 países. Foto: GOAL

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Por primera vez en la historia, 48 selecciones buscarán la gloria en la Copa Mundial de Fútbol 2026 y este lunes 15 de junio se podrán ver cuatro partidazos.

La selección de España, que contará con el talentoso Lamine Yamal, debutará en el grupo H frente a la modesta Cabo Verde. Por su parte, la Uruguay de Marcelo Bielsa tambén verá acción.

¿Quién juega mañana en el Mundial 2026?

Todos los partidos del quinto día de competencia del Mundial 2026 se jugarán en Estados Unidos.

España vs Cabo Verde

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

(Atlanta, Estados Unidos) Bélgica vs Egipto

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, DSports

Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)

Field (Seattle, Estados Unidos) Arabia Saudita vs Uruguay

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)

Irán vs Australia

Hora: 8.00 p. m.

Canal: DSports

Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, Estados Unidos)

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver a través de la señal de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Por su parte, en suelo peruano, América TV se encargará de la cobertura de 40 compromisos (en señal abierta y en la app América tvGO).

En caso de que no puedas acceder a alguna de estas opciones, la plataforma Disney Plus Premium permitirá ver algunos encuentros. Además, La República Deportes ofrecerá cobertura con el minuto a minuto de la mayoría de los duelos.

Grupos del Mundial 2026

El Mundial de las tres naciones (Estados Unidos, Canadá y México) contará con 48 selecciones participantes.