¿Quién juega mañana en el Mundial 2026? Horarios y canales de tv dónde ver fútbol EN VIVO?
El quinto día de competencia del Mundial 2026 estará marcado por los debuts de las selecciones de Uruguay y España. Revisa cómo ver y dónde se jugarán los partidos del torneo.
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Por primera vez en la historia, 48 selecciones buscarán la gloria en la Copa Mundial de Fútbol 2026 y este lunes 15 de junio se podrán ver cuatro partidazos.
La selección de España, que contará con el talentoso Lamine Yamal, debutará en el grupo H frente a la modesta Cabo Verde. Por su parte, la Uruguay de Marcelo Bielsa tambén verá acción.
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¿Quién juega mañana en el Mundial 2026?
Todos los partidos del quinto día de competencia del Mundial 2026 se jugarán en Estados Unidos.
- España vs Cabo Verde
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
- Bélgica vs Egipto
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
- Arabia Saudita vs Uruguay
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)
- Irán vs Australia
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, Estados Unidos)
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver a través de la señal de DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Por su parte, en suelo peruano, América TV se encargará de la cobertura de 40 compromisos (en señal abierta y en la app América tvGO).
En caso de que no puedas acceder a alguna de estas opciones, la plataforma Disney Plus Premium permitirá ver algunos encuentros. Además, La República Deportes ofrecerá cobertura con el minuto a minuto de la mayoría de los duelos.
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Grupos del Mundial 2026
El Mundial de las tres naciones (Estados Unidos, Canadá y México) contará con 48 selecciones participantes.
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia.
- Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
- Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
- Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.