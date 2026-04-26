El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado la noche del sábado del Washington Hilton después de que un hombre armado intentara irrumpir en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. El atacante disparó contra un agente del Servicio Secreto, quien resultó herido en el chaleco antibalas. Horas más tarde, Trump declaró sentirse halagado de ser objetivo de ataques por el trabajo realizado al frente del país.

“Odio decir que me siento honrado por ello, pero he hecho mucho. Hemos cambiado este país, y hay gente a la que eso no le gusta”, afirmó el jefe de Estado en una rueda de prensa posterior al incidente. El republicano vinculó el suceso con otros dos intentos de asesinato que sufrió en 2024, uno en un mitin donde recibió un disparo en la oreja y otro en su campo de golf de Florida.

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En este sentido, aseguró que lo suscitado no modificará su postura en el conflicto bélico con Irán. “Esto no va a disuadirme de ganar la guerra. No sé si tuvo algo que ver, realmente no lo creo”, señaló. El mandatario canceló más temprano el viaje de sus enviados a Pakistán para conversaciones de paz tras considerar insatisfactoria la postura negociadora de Teherán.

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Ataque armado irrumpe en gala de corresponsales en Washington

El suceso ocurrió en el hotel Washington Hilton, el mismo escenario donde Ronald Reagan fue baleado en 1981. El agresor superó un puesto de control de seguridad exterior armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Los guardias abrieron fuego y redujeron al sujeto. Un agente recibió un impacto a quemarropa en el chaleco antibalas y fue trasladado a un hospital. Se encuentra fuera de peligro.

Periodistas de la AFP que asistían a la cena escucharon gritos de “¡Al suelo! ¡Al suelo!”. Los invitados se tiraron al piso o se arrodillaron mientras el Servicio Secreto evacuaba al magnate y a la primera dama, Melania Trump, desde la mesa de honor. El presidente, aún vestido con esmoquin, compareció dos horas después en la Casa Blanca. Llamó al atacante un “asesino en potencia” y dijo que las autoridades creen que actuó como un “lobo solitario”.

El jefe de policía de Washington, Jeffery Carroll, confirmó un intercambio de disparos con el sospechoso. Trump publicó en Truth Social imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban al sujeto abalanzándose sobre el arco detector de metales. “Fue, en cierto modo, muy hermoso ver a un hombre lanzarse contra un puesto de control armado y que fuera neutralizado”, aseveró el mandatario.

Sospechoso era profesor y desarrollaba videojuegos en California

Las autoridades identificaron al atacante como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, un suburbio de Los Ángeles. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informó que enfrenta dos cargos por uso de arma de fuego y uno por agresión a un agente federal con un arma peligrosa. “Este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible”, señaló Pirro.

Según su perfil de LinkedIn, Allen se graduó en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) en 2017 y obtuvo una maestría en informática. Trabajaba como docente a tiempo parcial en C2 Education, donde fue nombrado “profesor del mes” en diciembre de 2024. También se describía como desarrollador de videojuegos. Publicó un juego independiente llamado 'Bohrdom' en la plataforma Steam por 1,99 dólares.

El FBI acordonó una vivienda en Torrance vinculada al sospechoso. Un vecino contó a CNN que el padre de Allen es amable y hablador, aunque no veía al joven con frecuencia. Registros de la Comisión Federal Electoral muestran que Allen donó 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024. Las autoridades aún no determinaron el móvil del crimen.

Líderes mundiales condenan atentado en EE. UU.

Mandatarios y jefes de gobierno de varios países expresaron su solidaridad con Donald Trump tras el incidente. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió “firmemente el ataque” y afirmó que “la violencia política es una afrenta a los valores democráticos”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conversó telefónicamente con el líder republicano para trasladarle su apoyo. El primer ministro británico, Keir Starmer, se declaró “conmocionado”. Desde Francia, Emmanuel Macron escribió en X: “La violencia nunca tiene lugar en democracia”. La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que “la violencia no debe ser nunca el camino”. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, también rechazó el intento de agresión y extendió sus “deseos de buena voluntad”.