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Zelenski acusa a Rusia de llevar al mundo "al filo del desastre nuclear" en el 40.º aniversario de la tragedia de Chernóbil

El presidente ucraniano afirmó que la presencia de drones y ataques cercanos a Chernóbil amenaza el sistema de contención del reactor.

Zelenski destacó que la seguridad del sitio nuclear trasciende a Ucrania y enfatizó la necesidad de detener el terrorismo relacionado con la energía atómica. Foto: AFP
Zelenski destacó que la seguridad del sitio nuclear trasciende a Ucrania y enfatizó la necesidad de detener el terrorismo relacionado con la energía atómica. Foto: AFP | AFP | AFP
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El presidente Volodímir Zelenski acusó a Rusia de llevar al mundo "al filo de un desastre provocado por el hombre" durante el 40.º aniversario de Chernóbil, la peor tragedia nuclear de la historia. En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario ucraniano denunció que la invasión rusa y los constantes ataques con drones cerca de la planta representan un riesgo. "El mundo no puede permitir que continúe este terrorismo", afirmó.

La alerta llega en un contexto de guerra activa en la que la central de Chernóbil sigue bajo amenaza. Zelenski recordó que robots rusos sobrevuelan regularmente la zona y señaló que uno de ellos impactó contra la cubierta protectora el año pasado. El jefe de Estado insistió en que la seguridad del sitio afecta a su país y al equilibrio internacional.

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Chernóbil revive el temor global a una catástrofe nuclear

La conmemoración del desastre nuclear de 1986 reavivó la preocupación mundial sobre los riesgos de la energía atómica. La explosión del reactor liberó material radiactivo que afectó a amplias regiones de Europa y dejó miles de víctimas. Aunque no existe una cifra única, informes de la ONU estimaron hasta 4.000 muertes en los países más afectados, mientras Greenpeace elevó el cálculo a decenas de miles.

Más de 600.000 personas participaron en las labores de limpieza, conocidas como “liquidadores”, y estuvieron expuestas a altos niveles de radiación. Décadas después, las consecuencias aún persisten en la población desplazada y en zonas contaminadas.

Zelenski también destacó el esfuerzo internacional para contener la radiación mediante la construcción de estructuras protectoras sobre el reactor. Sin embargo, advirtió que la guerra actual pone en peligro ese sistema de contención.

Ataques con drones intensifican la guerra en Ucrania

El aniversario coincide con una escalada militar en territorio ucraniano. Autoridades locales informaron que Rusia lanzó más de 100 drones en la noche. En Sumi, un ataque causó la muerte de dos civiles, mientras que en Dnipró se registraron víctimas adicionales tras bombardeos con artillería.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, se dispararon 144 drones, de los cuales 124 fueron interceptados. Aun así, las arremetidas dejaron daños en viviendas, vehículos y zonas urbanas. “El enemigo atacó a civiles”, declaró el jefe regional Oleg Grigorov, quien detalló que los hechos ocurrieron cerca de la frontera con Rusia.

El conflicto además se extendió fuera. Rumanía reportó la caída de un dron en su suelo, lo que obligó a evacuar a más de 200 personas. En paralelo, líderes europeos aprobaron nuevas sanciones contra Moscú, en un intento por frenar la ofensiva.

Papa León XIV pide uso pacífico de la energía atómica

En medio de la tensión, el papa León XIV hizo un llamado a la comunidad internacional para que la energía atómica se utilice únicamente con fines pacíficos. Durante la oración del Regina Coeli, el pontífice subrayó la necesidad de responsabilidad en la toma de decisiones. “Cada uso debe estar al servicio de la vida y la paz”, sostuvo.

El líder religioso también recordó que Chernóbil sigue como advertencia sobre los riesgos de tecnologías avanzadas sin control adecuado.

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