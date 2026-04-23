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Ciencia

La isla artificial de China en aguas en disputa que fortalecería su presencia en una de las vías marítimas más importantes del mundo

Registros satelitales revelaron que la expansión china alcanza los 1.490 acres y dispondrá de radares, helicópteros y más elementos para reforzar su capacidad militar.

La isla artificial de China busca alterar el equilibrio estratégico mientras la atención global permanece distraída por crisis externas como la de Irán.
La isla artificial de China busca alterar el equilibrio estratégico mientras la atención global permanece distraída por crisis externas como la de Irán. | The New York Times

China intensifica su actividad de construcción de una isla artificial en el arrecife Antelope, un punto marítimo en disputa, con el fin de consolidar su hegemonía sobre el 90% de las aguas que reclama dentro del mar de China Meridional. Esta maniobra en Paracel busca alterar el equilibrio estratégico mientras la atención global permanece distraída por crisis externas como la de Irán. La zona representa un nodo vital para el comercio internacional y posee cuantiosos yacimientos vírgenes de recursos naturales bajo soberanía disputada.

El avance se produce en medio de una serie de protestas internacionales, particularmente de países del sudeste asiático como Vietnam, que han condenado estas acciones. Las imágenes satelitales, que documentan la actividad china desde octubre de 2025, revelan el trabajo acelerado de dragado que se perfila para convertirse en uno de los mayores puestos avanzados de Pekín en la región.

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¿Por qué la isla en el arrecife Antelope es vital para la estrategia de China?

El proyecto en Antelope representa la construcción artificial más ambiciosa de Pekín dentro de las islas Paracel. Registros satelitales confirman una expansión acelerada que alcanza los 1.490 acres, extensión que duplica a Woody Island. Según la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia, el sitio dispondrá de radares, helipuertos y una pista de aterrizaje de 2.743 metros para "reforzar las capacidades militares" y consolidar la presencia económica sobre aguas reclamadas por múltiples naciones.

Esa ubicación estratégica, situada entre Hainan y las Spratley, otorga a la Armada y Fuerza Aérea una plataforma avanzada de vigilancia. Newsweek indica que la infraestructura garantiza el control de rutas comerciales mediante el despliegue eficiente de tropas. Greg Poling, director del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señala que tales instalaciones "cambiarían la dinámica en el mar de China Meridional" al permitir operaciones de monitoreo constantes sobre el tráfico naval global.

Imágenes satelitales revelaron la evolución de la isla artificial china. Foto: The New York Times

Imágenes satelitales revelaron la evolución de la isla artificial china. Foto: The New York Times

La proximidad de este enclave a la base de submarinos en Sanya otorga una relevancia táctica superior frente a otros puestos como el arrecife Mischief. Aunque la militarización resulta evidente, el portavoz Lin Jian sostiene que las obras pretenden "mejorar las condiciones de vida y trabajo en las islas". Esta narrativa civil constituye una táctica recurrente del gobierno asiático para mitigar roces diplomáticos mientras establece un bastión defensivo formidable en la región en disputa.

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¿Cuál es el reclamo de Vietnam ante las obras en el arrecife Antelope?

Vietnam rechaza la edificación de una isla artificial china en Antelope al ratificar su dominio territorial sobre Paracel. Pham Thu Hang, vocera del Ministerio de Exteriores, sostiene que la nación posee "amplias pruebas históricas y fundamentos legales" para defender dicha soberanía regional. El gobierno de Hanói define como "completamente ilegal e inválida" cualquier labor constructiva carente de su autorización oficial en el mar de China Meridional.

La administración vietnamita denuncia que estas acciones de Beijing vulneran el derecho internacional y la protección del ecosistema marino. Por ello, solicita vigilancia global para el cumplimiento de los pactos vigentes, bajo el respaldo del fallo arbitral de 2016 que desestimó las pretensiones chinas. La cancillería reitera así una postura inalterable frente a la expansión de infraestructura extranjera dentro de su zona económica exclusiva.

La vía marítima clave para China, Vietnam y otros países del sudeste asiático. Foto: The New York Times

La vía marítima clave para China, Vietnam y otros países del sudeste asiático. Foto: The New York Times

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¿Cuáles son las naciones implicadas en el conflicto del mar de China Meridional?

La pugna territorial en esta zona marítima posee raíces ancestrales vinculadas a derechos históricos y materias primas estratégicas. China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi y Taiwán exigen soberanía sobre diversas áreas, pues el sector resulta crucial tanto para el comercio global como para el acceso a recursos como petróleo y gas. Dicha controversia escaló desde mediados del siglo XX ante el hallazgo de yacimientos energéticos en los archipiélagos Spratly y Paracel.

Tras un combate contra Vietnam del Sur en 1974, Pekín ocupó las Paracel e inició un ciclo de fricciones diplomáticas constantes. El gigante asiático expandió sus exigencias mediante la edificación de guarniciones bélicas e instalaciones en Atolón Antílope, acción que obligó a Hanói a potenciar maniobras políticas para frenar la presencia militar extranjera. Actualmente, las potencias regionales observan con cautela el levantamiento de islas artificiales que alteran la geografía de la cuenca.

La inestabilidad persiste debido a que las autoridades chinas continúan la fortificación del área, acto que desafía la legalidad de las resoluciones internacionales. Manila y otras capitales solicitan mediación externa ante un panorama incierto donde la presión sobre los vecinos aumenta diariamente.

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