El Departamento de Justicia de EE.UU. arresta al sargento mayor Gannon Ken Van Dyke por usar información clasificada sobre la captura de Maduro para realizar apuestas ilegales en Polymarket. Foto: AFP | AFP | AFP

El Departamento de Justicia de EE.UU. arresta al sargento mayor Gannon Ken Van Dyke por usar información clasificada sobre la captura de Maduro para realizar apuestas ilegales en Polymarket. Foto: AFP | AFP | AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó al sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, miembro de fuerzas especiales destinado en Fort Bragg, por usar datos clasificados de la operación que capturó a Nicolás Maduro para realizar apuestas ilegales en Polymarket. El militar obtuvo una ganancia neta superior a los 409.000 dólares al pronosticar la caída del entonces mandatario venezolano horas antes del anuncio oficial del presidente Donald Trump.

Según la acusación presentada ante un tribunal federal de Manhattan, Van Dyke invirtió más de 33.000 dólares en 13 apuestas entre el 27 de diciembre del 2025 y el 2 de enero del 2026. La transacción más cuantiosa, de US$32.537, predecía que Maduro dejaría el cargo antes del 31 de enero. Cuando Trump confirmó el éxito de la "Operación Resolución Absoluta" el 3 de enero, el rendimiento de esa apuesta alcanzó el 1.242%, lo que representó 404.222 dólares solo por ese contrato.

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Fiscalía acusa uso ilegal de información clasificada

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, señaló que a los uniformados se les confían datos sensibles con el fin de cumplir misiones de manera segura. "Tienen prohibido usarlos para un beneficio financiero personal", subrayó Blanche.

Según el escrito de acusación, Van Dyke firmó acuerdos de confidencialidad desde 2018 y, en 2025, ratificó un compromiso específico sobre operaciones en el hemisferio occidental. El militar aprovechó su rol en la planificación y ejecución de la incursión que trasladó a Maduro a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo.

Con la finalidad de borrar su rastro, el acusado solicitó a Polymarket la eliminación de su cuenta el 6 de enero, alegando falsamente la pérdida de acceso al correo electrónico. También modificó la dirección vinculada a su billetera de criptomonedas por una creada con un nombre distinto. A pesar de esos intentos, el FBI logró identificarlo.

El director de la agencia, Kash Patel, afirmó que "nadie está por encima de la ley" y que la institución hará lo necesario para resguardar los secretos de la nación. Van Dyke enfrenta cinco cargos: uso ilegal de información confidencial, robo de datos gubernamentales no públicos, fraude de materias primas, fraude electrónico y transacción monetaria de bienes derivados de actividad ilícita.

Polymarket bajo presión por apuestas con datos sensibles

La plataforma Polymarket, con sede en Nueva York y operación basada en criptomonedas, remitió las transacciones sospechosas al Departamento de Justicia y colaboró con la pesquisa. "El tráfico de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. El arresto de hoy es la prueba de que el sistema funciona", indicó la compañía en un comunicado difundido en X.

Este caso no es aislado. Otro usuario anónimo ganó 550.000 dólares apostando sobre ataques estadounidenses en Irán que culminaron con la muerte del líder supremo Alí Jameneí. El crecimiento de los mercados de predicción ha encendido alarmas en la Casa Blanca, que semanas antes del escándalo prohibió a sus empleados apostar en estas plataformas.

Jay Clayton, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, explicó que quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar secretos nacionales deben protegerlos y no usarlos para enriquecerse. Van Dyke, fotografiado de uniforme y armado en el buque USS Iwo Jima (donde trasladaron a Maduro tras su captura), hará su primera comparecencia ante un tribunal en Carolina del Norte.

Gobierno de EE. UU. refuerza controles tras escándalo

El presidente Donald Trump, consultado sobre el caso, declaró desde el Despacho Oval que "el mundo entero, desafortunadamente, se ha vuelto una especie de casino". El mandatario reconoció no simpatizar con las apuestas en mercados de predicción, aunque aseguró desconocer los detalles del arresto.

El caso plantea un vacío legal novedoso: ¿qué ocurre cuando la información clasificada no se filtra a medios o potencias extranjeras, sino que se usa para ganar dinero en plataformas legales? La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos regula estos mercados, y legisladores en el Senado y la Cámara de Representantes estudian leyes para limitar el acceso de funcionarios a sitios como Kalshi y Polymarket.