Candidato de Donald Trump a la Reserva Federal niega ser su "marioneta" y promete autonomía

Warsh, acusado de cercanía política, asegura que no será una “marioneta” de Trump. Foto: AFP | AFP | AFP

Warsh, acusado de cercanía política, asegura que no será una “marioneta” de Trump. Foto: AFP | AFP | AFP

El economista Kevin Warsh, candidato de Donald Trump para liderar la Reserva Federal, rechazó de forma directa las críticas que lo señalan como cercano al poder político. Durante su audiencia de confirmación en el Senado de EE. UU., afirmó que garantizará la independencia de la política monetaria y aseguró: “Absolutamente no” será una “marioneta” del presidente.

Ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, sostuvo que nunca recibió presiones para fijar decisiones a tasas de interés. “El presidente no me pidió predeterminar ni decidir en nuestras conversaciones, ni yo aceptaría hacerlo”, declaró. El candidato busca suceder a Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo.

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Senado cuestiona vínculos políticos en nominación a la Fed

La audiencia expuso tensiones en torno a la nominación. Legisladores demócratas, encabezados por Elizabeth Warren, cuestionaron la cercanía del candidato con Trump y advirtieron posibles riesgos para la independencia de la Fed. Warren lo calificó como “singularmente inadecuado” y alertó sobre la posibilidad de que responda a intereses políticos.

El proceso también incluyó preguntas acerca de activos no revelados que superarían los 100 millones de dólares. Warsh evitó detallar su patrimonio, aunque afirmó que cumplirá con las normas éticas y convertirá sus inversiones en activos líquidos dentro del plazo legal.

Por su parte, el senador republicano Thom Tillis anunció que podría bloquear la confirmación mientras continúe una investigación relacionada con la actual dirección del banco central. Esta postura complica el avance de la nominación en el Senado de EE. UU.

Inflación y tasas de interés marcan debate económico

El eje económico dominó gran parte del interrogatorio. Warsh criticó a la Reserva Federal por no haber alcanzado su objetivo de inflación tras la pandemia y advirtió que el problema se vuelve más difícil de controlar cuando se consolida.

El candidato evitó comprometerse con relación a futuras decisiones de tasas de interés, aunque reconoció que actuará en función de la economía. Su postura genera atención entre analistas, debido a su historial previo como defensor de tasas más altas que contengan presiones inflacionarias.

En contraste, Trump ha insistido en la necesidad de reducirlas para estimular la actividad económica y aliviar la carga de la deuda pública. Este contraste alimenta el debate con respecto a la dirección que podría tomar la política monetaria si Warsh asume el liderazgo.

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Investigación contra Powell complica confirmación en el Senado

El proceso de confirmación enfrenta un obstáculo adicional por la investigación del Departamento de Justicia sobre la gestión de Jerome Powell, centrada en la renovación de la sede del banco central. Este caso ha politizado el escenario y retrasa la votación.

Algunos legisladores consideran que estas pesquisas buscan presionar a la cúpula de la Reserva Federal. En ese contexto, Warsh reiteró que la institución debe “mantenerse en su carril” y operar sin interferencias externas.

El candidato también señaló que la independencia no se ve afectada por opiniones de funcionarios electos, aunque insistió en que las decisiones deben adoptarse sin compromisos políticos. La votación final dependerá de la evolución de la investigación y del respaldo dentro del Senado.