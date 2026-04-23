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Trump ordena destruir barcos en Ormuz mientras Israel "espera luz verde" para "devolver a Irán a la Edad de Piedra"

La directriz de Trump de responder con fuerza a Irán en el estrecho de Ormuz coincide con ataques, bloqueos navales y tensiones en Líbano.

El presidente Donald Trump ordenó a la Marina de EE. UU. destruir barcos iraníes que intenten colocar minas en el estrecho de Ormuz. Foto: composición LR/AFP
El presidente Donald Trump ordenó a la Marina de EE. UU. destruir barcos iraníes que intenten colocar minas en el estrecho de Ormuz. Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP

El presidente Donald Trump ordenó este jueves a la Marina de Estados Unidos destruir cualquier barco iraní que intente colocar minas en el estrecho de Ormuz. La directriz eleva la tensión en esta vía marítima por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. Horas antes, el Pentágono había abordado un buque en el océano Índico con cargamento de crudo iraní.

La orden presidencial llegó después de que fuerzas estadounidenses interceptaran el buque M/T Majestic X, una nave sin bandera que transportaba petróleo desde Teherán. El mando de Centcom confirmó la operación. “Seguiremos interceptando buques que presten apoyo material a Irán”, señaló el comunicado oficial. Esta es la segunda incursión de ese tipo en apenas tres días.

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Bloqueo en Ormuz amenaza economía global

El número de cruces por el estrecho de Ormuz cayó desde el domingo debido a las restricciones impuestas por ambas naciones. Irán interceptó el miércoles dos buques en la zona. Un tercer barco recibió disparos frente a las costas de Omán. La República Islámica solo ha autorizado el paso a un número limitado de embarcaciones a partir del inicio de la guerra, el 28 de febrero.

Estados Unidos respondió con un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril. Washington ordenó el regreso a muelle de 31 buques, en su mayoría petroleros, según reportó el mando de Centcom. El transporte de hidrocarburos por esta ruta se redujo de manera drástica. El Pentágono advirtió al Congreso que desminar el canal podría tomar seis meses, lo que afectaría los precios del crudo a escala planetaria.

Danny Citronowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, advirtió en X que prolongar el cese del fuego o reforzar un cierre no ofrece una salida duradera. “Es tentador creer que el tiempo y la presión doblegarán a Irán. No será así”, escribió.

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Israel pide luz verde para atacar a Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que su país aguarda la autorización de EE. UU. con el fin de reanudar la guerra en Oriente Medio. “Estamos listos para devolver a Irán a la Edad de Piedra”, declaró en un video difundido por su oficina. Katz detalló que el plan incluye la destrucción de instalaciones críticas de energía y el desmantelamiento de la infraestructura económica iraní.

La primera fase del conflicto comenzó el 28 de febrero con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Su hijo asumió el poder, pero aún no apareció en público, lo que genera especulaciones sobre su estado. Trump anunció el martes una extensión indefinida del alto el fuego vigente desde el 8 de abril, aunque las negociaciones programadas en Pakistán permanecen en pausa.

El mandatario estadounidense indicó en Truth Social que no siente presión a tener que alcanzar un acuerdo. “Tengo todo el tiempo del mundo, pero ellos no. El tiempo se acaba”, publicó. El líder republicano aseveró que la armada persa “yace en el fondo del mar” y que la obstrucción es “hermética y sólida”.

Conflicto en Líbano intensifica crisis en Oriente Medio

En el frente libanés, cinco personas murieron el miércoles por bombardeos israelíes, entre ellas una periodista. El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam acusaron a Israel de cometer un crimen de guerra al atacar deliberadamente a trabajadores de prensa. La tregua en esa zona expira el domingo.

El papa León XIV condenó los bombardeos sobre Irán y calificó la situación como “caótica para la economía mundial”. El pontífice reveló que lleva consigo la foto de un niño musulmán libanés que murió en el conflicto. “Condeno el asesinato de personas”, afirmó en declaraciones a periodistas. Mientras tanto, los presidentes de Irán, Masoud Pezeshkian, y del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, publicaron mensajes idénticos en X: “Aquí no hay radicales ni moderados. Todos somos iraníes y revolucionarios”.

El Reino Unido y Francia comunicaron a planificadores militares de decenas de naciones que se necesitarán “opciones prácticas” para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. La Armada estadounidense mantiene 19 buques en Oriente Medio, incluidos dos portaaviones, y siete naves en el océano Índico.

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