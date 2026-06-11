Fujimorismo y ‘lobby’ empresarial a favor de la pesca industrial

Embarcaciones artesanales en la bahía de Paracas. Pescadores de la zona sostienen que la incursión de la pesca industrial ha reducido la disponibilidad de recursos y encarecido sus jornadas de trabajo. Foto: Marco Cotrina / La R

Embarcaciones artesanales en la bahía de Paracas. Pescadores de la zona sostienen que la incursión de la pesca industrial ha reducido la disponibilidad de recursos y encarecido sus jornadas de trabajo. Foto: Marco Cotrina / La R

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Son las seis de la mañana en Paracas. A un kilómetro y medio del puerto de San Andrés, varias embarcaciones artesanales esperan la pesca del día. Las acompañan bandadas de aves y lobos marinos que emergen alrededor de las embarcaciones como escoltas del mar. Pescadores, aves, lobos y maricultores dependen de este mismo espacio.

'Mira a los pobres, hasta ahorita no calan. Siguen bajando, más millas adentro. Buscan y buscan', dice un pescador mientras observa las embarcaciones.

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'¿Por qué crees que ya no hay? Ya todo se lo han levantado. Antes no teníamos que entrar tanto para encontrar pesca. Se gasta gasolina, a veces ya no se encuentra nada. Por lo menos sacan un par de pescados para la comida del día'.

La República estuvo en Paracas y acompañó a pescadores artesanales que denuncian las afectaciones de la pesca industrial en la zona. El reclamo ocurre mientras en Lima el Congreso se resiste a debatir el proyecto de ley que busca prohibir de forma definitiva la pesca industrial en áreas naturales protegidas, como Paracas.

La paradoja es que el Congreso discute si debe prohibirse de manera expresa la pesca industrial en zonas que son áreas naturales protegidas desde 2001. Un candado sobre otro. Para pescadores y dirigentes de Paracas, esa insistencia tiene una explicación: cada vacío normativo o administrativo termina convertido en una herramienta para que los abogados de las pesqueras industriales disputen espacios donde la actividad extractiva debería estar prohibida.

Pescadores artesanales de Paracas parten al mar antes del amanecer. El sector sostiene que cada vez debe recorrer mayores distancias para encontrar recursos pesqueros. Foto: Marco Cotrina / La República.

UNA LUCHA DESIGUAL

'Al mar se le respeta. Miedo no se le tiene, se le respeta', dice Agustín Franco Neira.

Agustín Franco Neira pesca desde los 18 años y hoy tiene 77. Lleva casi seis décadas entrando en el mar casi todas las noches. 'En este trabajo no hay horas. A veces se sale a la medianoche, o a la ua, dos o tres de la mañana. Ya se regresa en la tarde. Depende de lo que se encuentre', relata.

Su historia se repite en San Andrés, Lagunillas y Paracas. Son pescadores artesanales que heredaron el oficio de sus padres y abuelos, y que hoy dicen enfrentar una pesca más escasa, más lejana y más cara. En este lugar, buscan anchoveta, jurel, caballa, bonito o pejerrey.

La diferencia con la pesca industrial es el volumen de lo que se extrae del mar. El presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas, José Hernández Mundini, explica que una embarcación industrial puede tener una capacidad de bodega promedio de 800 toneladas, mientras que un pescador tiene una capacidad de 10 toneladas.

'Lo que pesca una embarcación industrial en un día es lo que pescarían 100 embarcaciones artesanales', precisa Hernández.

Durante el recorrido, La República encontró una chata vinculada a Austral Group. En la pesca industrial, esta plataforma flotante recibe el pescado de las embarcaciones y lo bombea hacia plantas de procesamiento. Su presencia en Paracas muestra la diferencia entre la infraestructura industrial y la pesca artesanal.

Una chata utilizada para la recepción y transferencia de pescado opera frente a la costa de Paracas. Este tipo de infraestructura forma parte de la cadena logística de la pesca industrial. Foto: Marco Cotrina / La República.

TRATO PREFERENTE

El presidente del Sindicato de Pescadores de San Andrés, Manuel Barrientos, afirma que los artesanales reciben controles constantes por tallas, redes, permisos y desembarques, mientras que los industriales operan con ventajas económicas y políticas.

'Como se dice: al grande, se le da la ventaja; al chico, que lo mate el diablo. ¿Por qué? Por el poder económico, por el poder político', señala Barrientos.

Otro pescador entrevistado cuestiona que, cuando un artesanal llega con anchoveta, Produce mide, decomisa y multa. Pero pregunta quién mide lo que cargan las bodegas de las embarcaciones industriales. 'Al artesanal lo golpean duro. Pero si fuera el industrial, ¿quién mide ahí ese pescado?', dice.

Embarcaciones artesanales realizan faenas en la bahía de Paracas. Pescadores de la zona afirman que cada vez deben recorrer mayores distancias para encontrar recursos marinos. Foto: Marco Cotrina / La República

La República reveló anteriormente que Once empresas pesqueras industriales acumularon 99 sanciones por actividades extractivas en la Reserva Nacional de Paracas. Entre las compañías sancionadas figuran Austral Group, Corporación Pesquera Inca, Pesquera Diamante, Pesquera Exalmar, Pesquera Hayduk y Tecnológica de Alimentos, pertenecientes a la Sociedad Nacional de Pesquería. Las multas sumaban alrededor de S/11 millones.

Luego, en julio del 2024, el Congreso aprobó un beneficio excepcional para reducir hasta un 90% de las multas pesqueras anteriores al 2021. La medida fue impulsada por el congresista Jorge Morante Figari, elegido por Fuerza Popular, durante el debate de un crédito suplementario.

Morante pidió incorporar una disposición para que pescadores pudieran acceder a un descuento del 90% en multas impuestas por el Ministerio de la Producción antes del año 2021. Sostuvo que el sector había sido afectado por la pandemia y que la medida serviría para 'mejorar la recaudación'.

En la Comisión Permanente votaron a favor seis congresistas fujimoristas: Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano. También apoyaron la medida los exmarinos Jorge Montoya y José Cueto.

Consultado por La República, José Jerí, quien presidía la Comisión de Presupuesto cuando se incorporó la reducción de multas, dijo no recordar el detalle. 'Seguramente quien lo propuso lo puede eslarecer con detenimiento', respondió.

En aquella sesión, Jerí solicitó un cuarto intermedio de cinco horas para evaluar propuestas antes de la aprobación. Al recordárselo, sostuvo: 'No creo que solamente haya sido ese tema. Habría que ver exactamente el contexto. No recuerdo, pero particularmente considero que las reservas tienen que ser protegidas. Ese es mi concepto y mi creencia'.

José Jerí, expresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, fue consultado sobre la incorporación del beneficio que redujo multas pesqueras impuestas antes de 2021. Foto: Marco Cotrina / La República.

Sin embargo, las evidencias del 'lobby' pesquero industrial en el Congreso son contundentes (continúa).