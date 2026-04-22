HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

Irán recibe la prórroga de la tregua con ejecuciones y la confiscación de dos buques en el estrecho de Ormuz

Las embarcaciones MSC Francesca y Epaminodes fueron detenidas bajo acusaciones de violar regulaciones marítimas, marcando un gesto de seguridad ante el bloqueo estadounidense.

El anuncio coincidió con una represión que sigue siendo una constante bajo el régimen de los ayatolás. Foto: AFP.
El anuncio coincidió con una represión que sigue siendo una constante bajo el régimen de los ayatolás. Foto: AFP.

Irán marcó su postura firme en medio de la tregua prolongada por el presidente estadounidense Donald Trump, con un notable aumento de la represión interna y tensión en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) confiscó dos buques portacontenedores, mientras que el régimen intensificó su política de ejecuciones y restricciones informáticas.

La CGRI anunció la detención de los buques MSC Francesca y Epaminondas, acusados de violar las regulaciones marítimas al manipular sus sistemas de rastreo. Las embarcaciones fueron escoltadas hacia costas iraníes, un gesto que, según la Guardia Revolucionaria, responde a la seguridad del pase marítimo, que consideran una 'línea roja' en medio del bloqueo estadounidense. Además, esa misma jornada se registraron ataques contra tres cargueros en la misma vía.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El anuncio coincidió con una represión que sigue siendo una constante bajo el régimen de los ayatolás. Activistas internacionales denunciaron que, incluso con la tregua, las ejecuciones continuaron a un ritmo alarmante, especialmente contra opositores políticos. AFP confirmó que se ejecutó a Mehdi Farid, condenado por supuestos vínculos con la agencia de espionaje israelí Mossad.

PUEDES VER: El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

lr.pe

Una constante presión interna

Además, la situación se ve acompañada de una severa restricción a la libertad de expresión. Desde hace 53 días, Teherán enfrenta un 'apagón' de internet, según el observatorio Netblocks. Esta medida restringe aún más la comunicación dentro del país, limitando el acceso a información independiente y dificultando la organización de protestas.

Organizaciones como Iran Human Rights subrayaron la necesidad de incluir la liberación de todos los presos políticos como una condición esencial en cualquier acuerdo con la República Islámica. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG con sede en Noruega, considera que la liberación de los 'presos políticos detenidos antes o después del estallido de la guerra debe ser una condición fundamental de cualquier acuerdo con la república islámica'.

La misma organización afirmó que al menos 3.646 personas han sido detenidas desde que estalló la guerra el 28 de febrero. De ellas por lo menos 767 desde el comienzo del alto el fuego el 8 de abril.

Cabe indicar que desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo, Irán ha llevado a cabo la pena de muerte contra ocho miembros del grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), organización proscrita en el país. En total, Iran Human Rights teme que cientos de detenidos se enfrenten a la pena capital. De hecho, al menos 30 manifestantes ya han sido condenados a muerte.

Detalles de la incautación

Bajo el marco exterior, la muestra de presión más reciente por parte de Teherán se dio en el estrecho de Ormuz. El Epaminondas, operado por Grecia y con bandera de Liberia, fue atacado a tiros a unas 20 millas náuticas al noroeste de Omán, según reportó Reuters. Además, fuentes de seguridad marítima y de operaciones de comercio del Reino Unido detallaron que el buque sufrió daños en su puente tras ser alcanzado por disparos y granadas propulsadas por cohete desde una lancha patrullera de la IRGC.

El operador griego Technomar Shipping Inc confirmó el ataque y aseguró que la tripulación estaba a salvo. No obstante, la guardia costera griega no pudo confirmar la incautación del barco, que tenía 21 miembros a bordo, entre ucranianos y filipinos.

Por su parte, el MSC Francesca, que lleva bandera panameña y es operado por propietarios italianos, también fue acusada de operar sin los permisos necesarios y de manipular sus sistemas de navegación. Por su parte, la cancillería de Panamá emitió un comunicado condenando el acto, advirtiendo que este tipo de acciones aumentan las tensiones en el Golfo y constituyen un grave atentado contra la seguridad marítima.

Notas relacionadas
Estados Unidos insiste en reunirse con Irán mientras Trump amenaza con una intervención si las negociaciones fracasan

Estados Unidos insiste en reunirse con Irán mientras Trump amenaza con una intervención si las negociaciones fracasan

LEER MÁS
Irán vuelve a cerrar Ormuz ante bloqueo de EE.UU. y atacan un petrolero cerca del estrecho: "Lista para que prueben nuevas derrotas"

Irán vuelve a cerrar Ormuz ante bloqueo de EE.UU. y atacan un petrolero cerca del estrecho: "Lista para que prueben nuevas derrotas"

LEER MÁS
Estados Unidos mantiene acciones en Ormuz mientras Irán se aleja de la reunión de negociación en Pakistán

Estados Unidos mantiene acciones en Ormuz mientras Irán se aleja de la reunión de negociación en Pakistán

LEER MÁS
Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

LEER MÁS
Egipto levanta una nueva capital desde cero en el desierto: tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial

Egipto levanta una nueva capital desde cero en el desierto: tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo, según la BBC

Este es el único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo, según la BBC

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

Un 'río artificial' de 145 km es construido en un país de Sudamérica como solución a la sequía, copiando la estrategia de China

LEER MÁS
El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

Proyectos socioambientales peruanos aún pueden participar de "PREMIOS VERDES" 2026

Bancadas del Congreso plantean censurar a José María Balcázar por compra de aviones estadounidenses

Mundo

Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

China rompe un nuevo récord con una gigantesca perforadora que excava 89 metros bajo el río para un túnel de trenes de alta velocidad

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras despido de Carlos Díaz por compra de aviones

Bancadas del Congreso plantean censurar a José María Balcázar por compra de aviones estadounidenses

Embajador de EE.UU rompe su silencio: contrato de aviones F-16 está firmado y llegarán al Perú en 2030

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025