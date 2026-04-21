El mundo del entretenimiento mexicano vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de Ricardo de Pascual, reconocido por su participación en la emblemática serie 'El Chavo del 8'. El intérprete falleció el pasado 20 de abril a los 85 años, dejando una trayectoria marcada por su constancia en la televisión.

A lo largo de varias décadas, el actor mexicano construyó una carrera sólida en distintos formatos televisivos, logrando mantenerse vigente en producciones populares. Aunque su paso por el universo de Chespirito fue breve, su aparición bastó para conectar con el público y formar parte del recuerdo colectivo de la audiencia.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Ricardo de Pascual, actor de 'El chavo del 8', fallece a los 85 años

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores, entidad que expresó sus condolencias a través de redes sociales con un mensaje dirigido a sus seres queridos y colegas. La institución destacó el compromiso profesional del intérprete, quien dedicó gran parte de su vida al medio artístico.

En 'El chavo del 8', Ricardo de Pascual dio vida al Señor Calvillo en un episodio emitido en 1976, personaje que formó parte de las historias que transcurrían en la conocida vecindad. Su participación, aunque puntual, quedó grabada entre los seguidores de la serie, que con el paso de los años se consolidó como un referente del entretenimiento en América Latina.

Además de este papel, el actor mexicano desarrolló una amplia trayectoria en la pantalla chica, participando en telenovelas como 'El privilegio de amar' y 'Locura de amor', así como en la serie 'Vecinos', producciones que reforzaron su presencia dentro de la industria televisiva.

¿Qué enfermedad padecía Ricardo de Pascual?

En la etapa final de su vida, Ricardo de Pascual enfrentó complicaciones de salud tras ser diagnosticado con EPOC, una afección pulmonar crónica que afecta la respiración. El propio actor dio a conocer su condición en una entrevista con la periodista Matilde Obregón, donde apareció utilizando oxígeno, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Durante esa conversación, el intérprete explicó que su enfermedad estaba relacionada con su historial como fumador, hábito que mantuvo durante aproximadamente 20 años y que llegó a intensificarse hasta el consumo de varias cajetillas al día. A pesar de haber dejado el cigarro décadas atrás, las secuelas derivaron en su diagnóstico de EPOC, condición que posteriormente se agravó tras haber padecido COVID-19.