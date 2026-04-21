HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%
Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     Resultados Elecciones: Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%     
Entretenimiento

¡Profundo dolor! Recordado actor de 'El chavo del 8' muere a los 85 años tras dura batalla contra enfermedad pulmonar

El destacado y carismático actor mexicano, recordado por su participación en 'El chavo del 8', falleció a los 85 años. Su trayectoria en televisión y su lucha contra la EPOC marcaron sus últimos años.

La vecindad de 'El chavo del 8' se viste nuevamente de luto. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
La vecindad de 'El chavo del 8' se viste nuevamente de luto. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El mundo del entretenimiento mexicano vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de Ricardo de Pascual, reconocido por su participación en la emblemática serie 'El Chavo del 8'. El intérprete falleció el pasado 20 de abril a los 85 años, dejando una trayectoria marcada por su constancia en la televisión.

A lo largo de varias décadas, el actor mexicano construyó una carrera sólida en distintos formatos televisivos, logrando mantenerse vigente en producciones populares. Aunque su paso por el universo de Chespirito fue breve, su aparición bastó para conectar con el público y formar parte del recuerdo colectivo de la audiencia.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: María Antonieta de las Nieves sorprende con TRISTE confesión: "Tengo todo listo para cuando me muera"

lr.pe

Ricardo de Pascual, actor de 'El chavo del 8', fallece a los 85 años

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores, entidad que expresó sus condolencias a través de redes sociales con un mensaje dirigido a sus seres queridos y colegas. La institución destacó el compromiso profesional del intérprete, quien dedicó gran parte de su vida al medio artístico.

En 'El chavo del 8', Ricardo de Pascual dio vida al Señor Calvillo en un episodio emitido en 1976, personaje que formó parte de las historias que transcurrían en la conocida vecindad. Su participación, aunque puntual, quedó grabada entre los seguidores de la serie, que con el paso de los años se consolidó como un referente del entretenimiento en América Latina.

Además de este papel, el actor mexicano desarrolló una amplia trayectoria en la pantalla chica, participando en telenovelas como 'El privilegio de amar' y 'Locura de amor', así como en la serie 'Vecinos', producciones que reforzaron su presencia dentro de la industria televisiva.

PUEDES VER: Edgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8', desmiente rumores de su supuesto fallecimiento: "No he recibido la orden de allá arriba"

lr.pe

¿Qué enfermedad padecía Ricardo de Pascual?

En la etapa final de su vida, Ricardo de Pascual enfrentó complicaciones de salud tras ser diagnosticado con EPOC, una afección pulmonar crónica que afecta la respiración. El propio actor dio a conocer su condición en una entrevista con la periodista Matilde Obregón, donde apareció utilizando oxígeno, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Durante esa conversación, el intérprete explicó que su enfermedad estaba relacionada con su historial como fumador, hábito que mantuvo durante aproximadamente 20 años y que llegó a intensificarse hasta el consumo de varias cajetillas al día. A pesar de haber dejado el cigarro décadas atrás, las secuelas derivaron en su diagnóstico de EPOC, condición que posteriormente se agravó tras haber padecido COVID-19.

Notas relacionadas
Edgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8', desmiente rumores de su supuesto fallecimiento: "No he recibido la orden de allá arriba"

Edgar Vivar, actor de 'El Chavo del 8', desmiente rumores de su supuesto fallecimiento: "No he recibido la orden de allá arriba"

LEER MÁS
El Chavo del 8 también viajó a Cancún: hallan episodio perdido con Chespirito y el elenco de la serie

El Chavo del 8 también viajó a Cancún: hallan episodio perdido con Chespirito y el elenco de la serie

LEER MÁS
Don Ramón también tendrá su serie: HBO Max anuncia producción sobre el icónico personaje de ‘El chavo del 8’

Don Ramón también tendrá su serie: HBO Max anuncia producción sobre el icónico personaje de ‘El chavo del 8’

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La Bichota regresa! Karol G vuelve a Lima este 2027 como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: fecha, lugar y venta de entradas

¡La Bichota regresa! Karol G vuelve a Lima este 2027 como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: fecha, lugar y venta de entradas

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

Conciertos en Lima 2026: calendario completo con fechas, precios y artistas confirmados

LEER MÁS
Laura Pausini se pronuncia tras polémica por comentario a primera fila de su concierto en Perú: "A veces se sientan invitados del promotor"

Laura Pausini se pronuncia tras polémica por comentario a primera fila de su concierto en Perú: "A veces se sientan invitados del promotor"

LEER MÁS
Revelan la identidad de uno de los integrantes fallecidos de 'Sin senos sí hay paraíso' tras ataque en pleno rodaje

Revelan la identidad de uno de los integrantes fallecidos de 'Sin senos sí hay paraíso' tras ataque en pleno rodaje

LEER MÁS
'Una noche de salsa 14' 2026 en Lima: horario completo de todos los artistas del concierto del sábado 28 de marzo

'Una noche de salsa 14' 2026 en Lima: horario completo de todos los artistas del concierto del sábado 28 de marzo

LEER MÁS
Milo J expresa su admiración por el cantante peruano A.Chal y usuarios se emocionan: "'Chologante' es una locura"

Milo J expresa su admiración por el cantante peruano A.Chal y usuarios se emocionan: "'Chologante' es una locura"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Profundo dolor! Recordado actor de 'El chavo del 8' muere a los 85 años tras dura batalla contra enfermedad pulmonar

Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

Entretenimiento

Milo J expresa su admiración por el cantante peruano A.Chal y usuarios se emocionan: "'Chologante' es una locura"

Manolo Rojas: artistas, cómicos y cantantes le rendirán sentido homenaje a un mes de su fallecimiento

Laura Pausini se pronuncia tras polémica por comentario a primera fila de su concierto en Perú: "A veces se sientan invitados del promotor"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 93.872%

Piero Corvetto renuncia como jefe de la ONPE tras irregularidades en la logística de las Elecciones 2026

Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025