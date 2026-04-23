Gobierno de Javier Milei envía ley para eliminar las elecciones primarias y cambiar el sistema electoral en Argentina

El Gobierno de Javier Milei presenta un proyecto para reformar el sistema electoral en Argentina, eliminando las primarias y modificando el financiamiento político. Foto: AFP | AFP | AFP

El Gobierno de Javier Milei presenta un proyecto para reformar el sistema electoral en Argentina, eliminando las primarias y modificando el financiamiento político. Foto: AFP | AFP | AFP

El Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso de Argentina un proyecto de reforma que propone eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), modificar el financiamiento de partidos políticos y aplicar cambios en el sistema electoral. La iniciativa busca reducir el gasto público y redefinir el rol del Estado en los procesos internos de las fuerzas políticas.

Según el comunicado oficial, la reestructuración apunta a “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”. El Ejecutivo sostiene que las PASO fueron “un experimento fallido” y plantea que las internas vuelvan a ser responsabilidad exclusiva de los partidos políticos.

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Reforma electoral plantea cambios en financiamiento y campañas

El plan incorpora modificaciones en el patrocinio de partidos políticos y campañas. El texto elimina el aporte público directo a las contiendas electorales y redefine el esquema de distribución de fondos estatales. Además, eleva el límite de aportes privados, lo que amplía la participación de financiamiento externo en la actividad política.

Otra de las medidas centrales es la implementación obligatoria de la boleta única de papel para todos los cargos nacionales. Este sistema busca, según el Ejecutivo, mejorar la transparencia y simplificar el proceso de votación. También se propone eliminar los espacios gratuitos de publicidad en medios durante la campaña.

En paralelo, la iniciativa endurece requisitos para la conformación y permanencia de partidos políticos. Se incrementan las exigencias de afiliación y representación territorial, con el objetivo de limitar lo que el Gobierno define como “sellos de goma”. Asimismo, se establecen nuevas condiciones para mantener la personería jurídica, incluyendo participación electoral mínima y cumplimiento de normas internas.

Oposición rechaza proyecto y advierte impacto político

La propuesta generó un rechazo inmediato en sectores de la oposición, que cuestionaron tanto el contenido como el momento de la reforma. Dirigentes del peronismo y otros espacios señalaron que podría favorecer al oficialismo y debilitar la competencia.

El senador Sergio Uñac advirtió que, ante este escenario, se debe “construir una alternativa que incluya a todos” y abogó por la necesidad de internas abiertas. En la misma línea, el diputado Nicolás Massot calificó la iniciativa como “política y oportunista” al considerar que “cambia las reglas del juego en favor del que ya está en el poder”.

Desde la izquierda, el legislador Gabriel Solano aseveró que el debate no responde a las prioridades sociales. “Estoy en contra de discutir ahora una reforma electoral cuando la mayoría del pueblo no llega a fin de mes”, afirmó. Por su parte, Eduardo Valdés consideró que el proyecto “sólo favorece los intereses de La Libertad Avanza y sus aliados”.

Las PASO, vigentes desde 2011, han funcionado como un mecanismo que ordena candidaturas y filtra listas que no alcanzan el 1,5% de los votos. Su eliminación implica que cada partido defina internamente sus postulantes, sin intervención del Estado.

Gobierno restringe acceso a periodistas por investigación interna

En paralelo, el Gobierno dispuso una medida excepcional en la Casa Rosada. Se suspendió el ingreso de periodistas acreditados debido a una investigación por presunto espionaje ilegal. La medida se adoptó de forma preventiva, según explicó el secretario de Comunicación, Javier Lanari.

La medida dejó sin acceso a la sala de prensa a los trabajadores, quienes afirmaron no haber recibido comunicación oficial previa.

Los afectados manifestaron que la restricción no tiene precedentes recientes. “Nunca ha pasado esto ni siquiera durante la dictadura”, sostuvo la periodista Silvia Mercado. La investigación, según versiones citadas por medios locales, se vincula a presuntas filtraciones y a una denuncia por grabaciones no autorizadas.