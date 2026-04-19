Científicos alemanes crean filtro textil que atrapa microplásticos de lavadoras con 98% eficacia

Investigadores del DITF desarrollaron un filtro en cascada con 98,5% de eficiencia para retener estas partículas. Foto: composición LR/DITF

Investigadores del DITF desarrollaron un filtro en cascada con 98,5% de eficiencia para retener estas partículas. Foto: composición LR/DITF

Los microplásticos provenientes del lavado de ropa sintética se han convertido en una de las principales fuentes de contaminación en el agua. Un equipo de los Institutos Alemanes de Investigación Textil y de Fibras Denkendorf (DITF) presentó un sistema de filtro en cascada capaz de retener estas partículas antes de que lleguen a ríos y océanos.

El dispositivo fue probado en entornos reales como una lavandería industrial y una planta de tratamiento de aguas, donde alcanzó niveles de eficiencia de separación de hasta 98,5%. Los investigadores señalaron que este avance responde al aumento de microfibras liberadas durante el lavado de textiles sintéticos, que terminan en las aguas residuales y, posteriormente, en la naturaleza.

Microplásticos en textiles: principal fuente de contaminación global

El estudio indica que cada ciclo de lavado puede liberar entre 12 y 1400 miligramos de fibras por kilogramo de tejido. Estas partículas atraviesan los sistemas de saneamiento y contribuyen a la contaminación ambiental, además de ingresar a la cadena alimentaria.

Aunque las plantas de tratamiento convencionales logran eliminar el 99% de los residuos, el gran volumen de agua procesada deja una fracción significativa sin retener. Esto mantiene el problema activo en el entorno acuático global.

El sistema desarrollado por el DITF utiliza un diseño de tres etapas fabricado con polipropileno y un tejido espaciador 3D. Cada fase reduce progresivamente el tamaño de los poros, lo que permite capturar partículas de hasta 1,5 micrómetros.

Según los investigadores, la estructura mejora el rendimiento sin depender exclusivamente de procesos químicos o mecánicos tradicionales.

Tecnología alemana logra alta eficiencia en plantas municipales de agua

Las pruebas realizadas en una planta de tratamiento municipal confirmaron una eficiencia del 98,5%, mientras que en una lavandería industrial se alcanzó un 89,7%. Este también mostró estabilidad en condiciones de baja presión de agua.

Uno de los elementos clave es el sistema de retrolavado, que utiliza aire comprimido para limpiar el filtro. Este mecanismo reduce la frecuencia de mantenimiento y prolonga el tiempo de operación hasta en un 155%, según los datos del estudio.

El equipo explicó que la acumulación de partículas, conocida como “torta de filtración”, se desplaza hacia el tejido espaciador, lo que facilita la limpieza y mejora la continuidad del proceso.

Innovación del DITF abre nuevas aplicaciones en filtración avanzada

El diseño basado en estructuras tridimensionales no solo se limita a la captura de microplásticos. Los investigadores señalaron que el material puede adaptarse a distintos sistemas de filtración en sectores industriales y ambientales.

De acuerdo con el equipo del DITF, este enfoque abre nuevas posibilidades para el desarrollo de soluciones más eficientes en el tratamiento de aguas residuales, con potencial de escalabilidad en diferentes entornos.