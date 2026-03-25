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Michelle Bachelet mantiene su candidatura para dirigir la ONU pese a que Kast retiró el apoyo de Chile

La expresidenta destaca la importancia del multilateralismo y critica, de manera sutil, las decisiones de la nueva administración chilena.

Cabe indicar que la administración chilena le dio la espalda a la inscripción en un mensaje de Cancillería. Foto: Composición LR/AFP.
Cabe indicar que la administración chilena le dio la espalda a la inscripción en un mensaje de Cancillería. Foto: Composición LR/AFP.

Michelle Bachelet confirmó que continuará con su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas con el apoyo de Brasil y México; además, se pronunció con respecto al retiro del respaldo por parte del Gobierno de José Antonio Kast. “Las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones", indicó, mediante un comunicado difundido por su oficina.

"En mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión sea distinta" y explicó que su disposición se “permanece intacta”. “Continuaré el trabajo conjunto”, añadió.

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Cabe indicar que la administración chilena le dio la espalda a la inscripción en un mensaje de Cancillería. “La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito”, señala el texto.

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La visión internacional de Bachelet

La expresidenta lanzó una ligera crítica hacia la nueva medida y marcó su distancia a la cosmovisión del Ejecutivo. “Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas. La promoción de la paz y los derechos humanos ha sido un sello que le ha dado prestigio”.

“En un mundo convulso, marcado por conflictos, desigualdades y profundas incertidumbres, necesitamos una ONU más eficaz, más eficiente y más relevante en el cumplimiento de sus tareas esenciales en materia de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos”, añade el comunicado.

No obstante, Michelle reconoció que una propuesta a este nivel “nunca es una tarea sencilla”, aunque se mostró motivada por sus “valores y principios", además de estar lista para el “desafío con responsabilidad y convicción”.

Un pedido del oficialismo

El viernes 20, previo al pronunciamiento oficial del Gobierno, parlamentarios del partido de derecha histórica UDI pidieron a la mandataria bajar la postulación de Bachelet. Flor Weisse, jefa de bancada de diputados, resaltó que esta candidatura se dio durante los días finales de Gabriel Boric en el poder.

“Resulta absolutamente improcedente que un gobierno en la etapa final de su mandato comprometa el respaldo internacional de Chile en una definición de esta envergadura, sin procurar, al menos, un mínimo consenso transversal en el ámbito político nacional”, se cuestionó.

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