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Chile retira respaldo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU en medio de cambios impulsados por José Antonio Kast

La Cancillería sostuvo que la postulación no es viable por la dispersión regional y la falta de respaldos suficientes en el escenario internacional.

A pesar de esta decisión, Michelle Bachelet confirmará su intención de seguir en la carrera, respaldada por Brasil y México. Foto: AFP
A pesar de esta decisión, Michelle Bachelet confirmará su intención de seguir en la carrera, respaldada por Brasil y México. Foto: AFP

El gobierno de José Antonio Kast anunció el retiro del respaldo oficial de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. La decisión, comunicada tras una reunión en La Moneda, aseguran se basa en una evaluación que considera inviable el éxito de la postulación en el actual escenario internacional.

Pese a la medida, la exmandataria confirmó que continuará en carrera. “Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta”, señaló en un comunicado.

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Kast alega falta de votos y alta dispersión regional

Desde la Cancillería de Chile explicaron que la postura responde a la “dispersión de candidaturas de países de América Latina” y a diferencias detectadas con actores clave del proceso. El propio Kast afirmó que la competencia se extendería por meses y tendría “un costo importante para nuestra nación”, sin garantías de éxito.

El canciller Francisco Pérez Mackenna argumentó ante el Congreso que “no es viable”, y agregó que el acuerdo se adoptó tras una evaluación “informada y responsable”. Además, precisó que el Ejecutivo priorizará temas internos como crecimiento económico, seguridad y recuperación de confianzas.

La administración también definió que no respaldará a otro aspirante si la exjefa de Estado mantiene su nominación. La vocera Mara Sedini calificó la medida como una “decisión diplomática” basada en la falta de condiciones con el fin de llegar a acuerdos en el ámbito de las Naciones Unidas.

Bachelet continuará con apoyo de Brasil y México

A pesar del retiro del patrocinio chileno, Michelle Bachelet ratificó su intención de competir por el cargo que dejará António Guterres en 2026. Su aspiración cuenta con el respaldo de Brasil y México, países que impulsaron su nominación junto a la administración de Gabriel Boric.

En su declaración, la exmandataria reconoció la facultad del actual Ejecutivo para definir su política exterior. “Entiendo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el gobierno”, indicó. Sin embargo, reafirmó su compromiso con una iniciativa que, según expresó, busca fortalecer la cooperación internacional desde América Latina.

También subrayó que su postulación responde a una visión compartida sobre el rol de la diplomacia en el escenario global. “Una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla”, enfatizó al tiempo que insistió en que continuará el trabajo conjunto con los países que respaldan su nombre.

Críticas políticas apuntan a pérdida de liderazgo internacional

El anuncio del Ejecutivo generó reacciones en el Congreso de Chile. Parlamentarios del oficialismo respaldaron la medida al considerar que la propuesta carecía de apoyos suficientes y no respondía a las prioridades del país. El diputado Benjamín Moreno manifestó que el retiro permite concentrar esfuerzos en demandas ciudadanas como seguridad y economía.

Desde la oposición surgieron cuestionamientos. El senador Iván Flores lamentó la determinación y sostuvo que “había una mujer con toda la trayectoria para dar una buena pelea por Chile”.

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