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Delcy Rodríguez solicitó cerca de 5.000 millones de dólares de Venezuela a la directora del Fondo Monetario Internacional

El FMI reanudó sus vínculos con Venezuela, permitiendo al país gestionar sus activos. Además, Rodríguez anunció la creación de una Comisión para el desarrollo de Santa Ana de Coro.

La solicitud se produjo luego de que el FMI anunciara la reanudación de sus vínculos. Foto: AFP.
La solicitud se produjo luego de que el FMI anunciara la reanudación de sus vínculos. Foto: AFP.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) el acceso a cerca de US$5.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el país tiene bloqueados en la entidad. La líder chavista hizo este planteamiento en una conversación con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, como parte de un esfuerzo por obtener recursos para recuperar infraestructura crítica en áreas de electricidad y agua.

En un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) en el estado Falcón, Rodríguez explicó que estos fondos serían destinados a “proyectos” que permitan alcanzar la “estabilidad macroeconómica”, mejorar el sistema de cambio y recobrar el ingreso de los trabajadores. Sin embargo, no ofreció detalles específicos sobre las iniciativas que se implementarían con esos medios.

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El acceso a los DEG, que Caracas no ha podido utilizar desde el inicio de las sanciones internacionales, es un tema central de la estrategia diplomática del Gobierno encargado. La mandataria subrayó la importancia de reintegrar activos congelados, un proceso que comenzó en 2020 bajo el régimen de Nicolás Maduro, en un intento por restablecer el acceso a financiamiento internacional.

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Permisos para el nuevo régimen

La solicitud se produjo luego de que el FMI anunciara la reanudación de sus vínculos, lo que permite a Venezuela ejercer ahora sus derechos como país miembro y gestionar sus activos disponibles en el organismo multilateral. En un mensaje difundido al cumplirse 100 días de su gestión, la interina chavista destacó esta reactivación de la representación ante la entidad.

Además, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó que la institución actuará “con gran celeridad” para facilitar el acceso de la nación caribeña a los recursos. También resaltó que uno de los principales retos es que el país retome la entrega de datos macroeconómicos confiables y que la prioridad radica en el desarrollo del fortalecimiento institucional.

Por su parte, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, confirmó que el ente ya cuenta con un equipo dedicado al territorio sudamericano.

Proyectos dentro anunciados

Durante la misma jornada, Rodríguez anunció la creación de una Comisión Presidencial para el desarrollo integral de Santa Ana de Coro. La instancia tendrá a su cargo la atención de servicios públicos básicos —agua, electricidad y gas—, el impulso del turismo, el crecimiento económico local y la definición, junto con la comunidad, de una obra emblemática para conmemorar los 500 años de la ciudad fundada en 1527.

Entre los compromisos asumidos por la administración encargada figura la rehabilitación del muelle de Muaco, una obra considerada estratégica para potenciar la conectividad marítima entre Coro, el Caribe y las Antillas Holandesas.

En otros temas, también rindió homenaje a un coronel combatiente del 3 de enero y enfatizó que la paz y la convivencia deben prevalecer sobre intereses electorales. En el mismo acto, denunció el impacto negativo del bloqueo económico en generaciones enteras y señaló que el Gobierno trabaja con planes para heredar una Venezuela sin sanciones.

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