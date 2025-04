Así fueron los últimos minutos de vida del papa Francisco: “Tenía los ojos abiertos pero no respondía, no había nada que hacer”

El pasado lunes 21 de abril, el papa Francisco falleció a los 88 años en su residencia del Vaticano, la Casa Santa Marta, en horas de la mañana. El sumo pontífice sufrió un ictus cerebral que derivó en un coma y colapso cardiocirculatorio irreversible. Andrea Arcangeli, director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, fue el encargado de confirmar la causa de la muerte del sumo pontífice en el parte médico oficial.

Por su parte, el médico Sergio Alfieri, coordinador del equipo médico que atendió a Jorge Bergoglio en el Hospital Gemelli de Roma, reveló cómo fueron los últimos minutos de vida del papa: “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos, pero no me respondía, no había nada que hacer”. Además, el santo padre expresó su deseo de “morir en casa”, y evitar procedimientos invasivos. “No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma”, agregó Alfieri.

¿Cómo transcurrieron las últimas horas del papa Francisco?

La noche anterior a su fallecimiento, el papa Francisco participó en la misa de Pascua y bendijo a los fieles desde la Plaza de San Pedro. Según el Vaticano, “descansó por la tarde y cenó tranquilamente”. Sin embargo, alrededor de las 5:30 a.m., comenzó a sentirse mal. Su enfermero personal, Massimiliano Strappetti, notificó al doctor Alfieri, quien llegó 20 minutos después. Alfieri explicó que trasladarlo al hospital "habría sido inútil y arriesgado", por lo que se respetó su voluntad de permanecer en su residencia.

El pontífice había enfrentado problemas de salud en los últimos años, incluyendo una neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado durante 37 días en el hospital Gemelli. A pesar de su delicado estado, continuó con sus funciones papales hasta el final.​ "Le di una caricia, como una despedida", señaló el médico, quien también contó que en ese instante tomó la mano de Francisco con ternura.

El protocolo del Vaticano tras la muerte del papa

Tras la muerte del papa Francisco, el Vaticano activó el protocolo correspondiente. El camarlengo Kevin Farrell presidió el rito de constatación de la muerte. El féretro del pontífice fue trasladado a la basílica de San Pedro, donde miles de fieles se congregaron para rendirle homenaje. Dada la gran afluencia de personas, la Santa Sede extendió los horarios de acceso más allá de la medianoche.

El funeral del papa Francisco se celebrará el sábado 26 de abril. Siguiendo su deseo, será enterrado en la basílica de Santa María la Mayor, en lugar de la tradicional tumba papal en San Pedro. Además, solicitó un funeral sencillo, eliminando algunos elementos ceremoniales habituales.

Así se cumple el cronograma del funeral del papa

Según un comunicado oficial del Vaticano, el velatorio público se realizará durante 3 días, lo que permitirá que miles de personas expresen su respeto y se despidan del pontífice. La Basílica abrió sus puertas desde el miércoles, brindando un amplio horario para la asistencia de los fieles: