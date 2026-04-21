A través de su red social Truth Social, el mandatario republicano también sostuvo que Irán violó el acuerdo en "numerosas ocasiones". Foto: AFP.

A través de su red social Truth Social, el mandatario republicano también sostuvo que Irán violó el acuerdo en "numerosas ocasiones". Foto: AFP.

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar a pocas horas del fin de la tregua. El presidente Donald Trump descartó ampliar el alto el fuego y aseguró que las fuerzas militares están listas para intervenir si fracasan las negociaciones. A estas amenazas se suma la interceptación de un petrolero en aguas internacionales por parte del ejército estadounidense. Esto pese a que Teherán ha reiterado que no retomará acuerdos mientras persistan las sanciones y bloqueos impulsados por Washington.

Pese a ello, desde la Casa Blanca se mantiene el optimismo sobre una posible reunión de última hora en Pakistán. Sin embargo, el tiempo juega en contra: la tregua de 2 semanas está por expirar y las señales desde ambos lados reflejan desconfianza. Mientras el líder americano insiste en que su país tiene una posición sólida, autoridades iraníes dejaron claro que evalúan su participación.

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En paralelo, la vocera del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, advirtió que cualquier nuevo ataque será respondido con mayor contundencia, lo que eleva el riesgo de un conflicto abierto. Además, la televisión estatal negó que exista una delegación en camino a Islamabad, lo que contradice las expectativas de EE. UU.

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Acusaciones cruzadas

A través de su red social Truth Social, el mandatario republicano también sostuvo que Irán violó el acuerdo en "numerosas ocasiones". No obstante, desde Teherán sostienen una versión opuesta y acusan a Washington de incumplir lo pactado.

Trump también responsabilizó al régimen de ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte de hidrocarburos a nivel mundial. Este corredor marítimo se ha visto afectado desde el inicio de la disputa, lo que genera impactos en la economía global por la interrupción del flujo energético.

Por su parte, el gobierno iraní asegura que las acciones estadounidenses —como el bloqueo y la incautación de un buque— constituyen una violación directa del alto el fuego.

Un primer fracaso

Cabe indicar que a inicios de mes, ambas potencias ya protagonizaron en Pakistán el encuentro de más alto nivel desde 1979, cuando se instauró la república islámica. Sin embargo, la expectativa de un acercamiento se diluyó rápidamente.

Las conversaciones concluyeron sin acuerdos sobre temas clave, especialmente el programa nuclear iraní. Lejos de reducir la tensión, el escenario se agravó tras el cierre de esta ronda, con nuevos episodios de fricción en el pase de Medio Oriente, una zona estratégica para el comercio energético global.

Desde Teherán, la respuesta fue firme. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que su país no negociará bajo presión ni amenazas y aseguró que está dispuesto a recurrir a “nuevas cartas en el campo de batalla” si el conflicto se reactiva.

Avances militares

Al panorama desalentador de la negociación, se suma la reciente intervención del ejército de Estados Unidos, el cual confirmó que la operación contra el buque Tifani se realizó “sin incidentes”. Según MarineTraffic, la embarcación reportó su última ubicación el martes por la mañana cerca de Sri Lanka. El navío transportaba alrededor de 2 millones de barriles de petróleo y tenía como destino Singapur.

Desde el Comando Central estadounidense se ratificó que este tipo de acciones continuará. La institución señaló que mantendrá operativos de vigilancia y control en rutas internacionales con el objetivo de frenar redes ilícitas y detener embarcaciones sancionadas que, según Washington, brindan apoyo a Irán.