Quería ir a Nicaragua, pero terminó en Japón: la odisea de 48 horas que vivió un pasajero por un insólito error

La aerolínea United Airlines no dejó claro el desvío y le costó dos días de viaje y 1.095 dólares en gastos adicionales. | Foto: AFP

La aerolínea United Airlines no dejó claro el desvío y le costó dos días de viaje y 1.095 dólares en gastos adicionales. | Foto: AFP

Lo que debía ser un viaje rutinario terminó convirtiéndose en una experiencia insólita. El pasajero Víctor Calderón abordó un vuelo desde Los Ángeles con destino final a Nicaragua, pero un error en la puerta de embarque lo llevó, sin saberlo, a cruzar el océano hasta Japón.

El incidente, ocurrido en un vuelo de United Airlines, no solo le generó una demora de casi 48 horas, sino también una serie de gastos imprevistos, la pérdida temporal de su equipaje y una disputa con la compañía por la compensación económica.

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Un error que lo llevó al otro lado del mundo

Calderón partió desde Los Ángeles convencido de que haría una escala en Houston antes de continuar hacia su destino final. Sin embargo, abordó un avión equivocado sin que el error fuera detectado durante el proceso de control. La confusión se mantuvo durante varias horas, hasta que decidió consultar a una azafata por la duración del vuelo.

“Voy a Houston, con escala y finalmente a Nicaragua”, explicó el pasajero. La respuesta fue inesperada: “Aquí vamos para Japón, Tokio”, relató en declaraciones a Telemundo 52. Para entonces, ya llevaba cerca de seis horas en el aire, el doble del tiempo habitual para el trayecto que creía estar realizando.

Al llegar a Japón, se vio obligado a esperar un vuelo de regreso a Los Ángeles para retomar su itinerario original. Esto implicó perder casi dos días de viaje, en una experiencia que él mismo describió como angustiante: “Fue algo bien horrible, que no lo puedo ni explicar bien”.

Gastos, reclamos y una compensación en disputa

El error no solo afectó su itinerario, sino también su economía. Durante la odisea, Calderón tuvo que pagar dos noches adicionales de hotel, comprar ropa y afrontar la falta de su equipaje, que permanecía en Houston junto con su medicación. En total, los gastos extra ascendieron a US$1.095.

En un inicio, la aerolínea ofreció apenas US$300 en créditos de viaje, una cifra que el pasajero consideró insuficiente. “Por lo menos reembolsarme el boleto sería lo justo. Por el error que ellos cometieron”, reclamó. Además, cuestionó la responsabilidad de la empresa: “No estoy abordando un autobús o un taxi, estoy abordando un avión. Eso es descuido de ustedes”.

Tras la presentación de comprobantes y la intervención del caso, la compensación fue finalmente elevada a US$1.000 en créditos. Por su parte, la compañía emitió un comunicado recomendando a los pasajeros “monitorear los señalamientos en la puerta de abordaje” y prestar atención a los anuncios.