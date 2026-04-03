Oculto en las profundidades del océano: un supervolcán japonés vuelve a despertar después de 7.300 años

Un supervolcán que en su día sacudió la Tierra se está recargando silenciosamente. Foto: Nobukazu Seama

Un supervolcán que en su día sacudió la Tierra se está recargando silenciosamente. Foto: Nobukazu Seama

Un gigantesco sistema volcánico sumergido frente a Japón vuelve a captar la atención de los geólogos. Un estudio reciente revela que el reservorio de magma asociado a la caldera Kikai, vinculado a una de las mayores erupciones del Holoceno, muestra señales claras de recarga tras más de 7.300 años de aparente calma.

Los investigadores de la Universidad de Kobe, en colaboración con la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC), ofrecen nuevas pistas sobre cómo evolucionan estos colosos geológicos. Los resultados, publicados en Nature, aportan nuevos datos para comprender más a los supervolcanes.

Un gran depósito de magma

Los científicos confirmaron la existencia de una vasta zona rica en roca fundida bajo la caldera Kikai, ubicada en gran parte bajo el océano. Este tipo de estructuras se forma tras erupciones extremadamente violentas que expulsan enormes volúmenes de material y dejan un cráter amplio en la superficie terrestre.

Mapa del área de estudio en Japón. El volcán de la caldera Kikai se encuentra dentro del rectángulo. Foto: Nature

Para obtener esta evidencia, el equipo utilizó ondas sísmicas generadas con cañones de aire comprimido, junto con sismómetros instalados en el fondo marino. Esta tecnología permitió mapear con precisión el subsuelo y detectar un reservorio cuya extensión y ubicación coinciden con el sistema que alimentó al fenómeno ocurrido hace 7.300 años.

“Debemos comprender cómo se acumulan cantidades tan grandes de magma para entender cómo se producen las erupciones de calderas gigantes”, explicó el geofísico Nobukazu Seama, de la Universidad de Kobe.

Recarga de magma fresco

El análisis químico de los materiales volcánicos indica que la roca fundida presente en la actualidad no corresponde a restos de la antigua explosión. Por el contrario, se trata de material nuevo que ingresó al sistema con el paso del tiempo.

Ubicación de la caldera exterior (línea punteada roja) y el domo de lava central posterior a la caldera (línea amarilla). Foto: Nature

Los investigadores ya habían identificado la formación de un domo de lava en el centro de la caldera durante los últimos 3.900 años. Este crecimiento gradual sugiere un proceso continuo de alimentación desde el interior de la Tierra.

Según Seama, “esto indica que el magma que ahora ocupa el reservorio probablemente sea recién inyectado”. Este fenómeno respalda un modelo que describe cómo los depósitos volcánicos se reconstituyen tras grandes erupciones, a través de ciclos prolongados de recarga.

Implicaciones para futuros eventos

El modelo de reinyección coincide con lo observado en otros sistemas de gran escala, como Yellowstone en Estados Unidos y Toba en Indonesia. Estos comparten características similares, con grandes cámaras magmáticas bajo la superficie. Comprender su comportamiento resulta clave para anticipar posibles eventos en el futuro.

El equipo científico busca perfeccionar los métodos utilizados en este estudio para identificar señales tempranas de actividad volcánica. “Nuestro objetivo es mejorar el monitoreo de indicadores cruciales de futuras erupciones gigantes”, señaló Seama.