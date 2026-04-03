HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Oculto en las profundidades del océano: un supervolcán japonés vuelve a despertar después de 7.300 años

Se ha detectado un depósito de roca fundida que se está rellenando bajo una de las calderas más poderosas del planeta.

Un supervolcán que en su día sacudió la Tierra se está recargando silenciosamente. Foto: Nobukazu Seama
Un supervolcán que en su día sacudió la Tierra se está recargando silenciosamente. Foto: Nobukazu Seama

Un gigantesco sistema volcánico sumergido frente a Japón vuelve a captar la atención de los geólogos. Un estudio reciente revela que el reservorio de magma asociado a la caldera Kikai, vinculado a una de las mayores erupciones del Holoceno, muestra señales claras de recarga tras más de 7.300 años de aparente calma.

Los investigadores de la Universidad de Kobe, en colaboración con la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC), ofrecen nuevas pistas sobre cómo evolucionan estos colosos geológicos. Los resultados, publicados en Nature, aportan nuevos datos para comprender más a los supervolcanes.

Un gran depósito de magma

Los científicos confirmaron la existencia de una vasta zona rica en roca fundida bajo la caldera Kikai, ubicada en gran parte bajo el océano. Este tipo de estructuras se forma tras erupciones extremadamente violentas que expulsan enormes volúmenes de material y dejan un cráter amplio en la superficie terrestre.

Mapa del área de estudio en Japón. El volcán de la caldera Kikai se encuentra dentro del rectángulo. Foto: Nature

Mapa del área de estudio en Japón. El volcán de la caldera Kikai se encuentra dentro del rectángulo. Foto: Nature

Para obtener esta evidencia, el equipo utilizó ondas sísmicas generadas con cañones de aire comprimido, junto con sismómetros instalados en el fondo marino. Esta tecnología permitió mapear con precisión el subsuelo y detectar un reservorio cuya extensión y ubicación coinciden con el sistema que alimentó al fenómeno ocurrido hace 7.300 años.

“Debemos comprender cómo se acumulan cantidades tan grandes de magma para entender cómo se producen las erupciones de calderas gigantes”, explicó el geofísico Nobukazu Seama, de la Universidad de Kobe.

Recarga de magma fresco

El análisis químico de los materiales volcánicos indica que la roca fundida presente en la actualidad no corresponde a restos de la antigua explosión. Por el contrario, se trata de material nuevo que ingresó al sistema con el paso del tiempo.

Ubicación de la caldera exterior (línea punteada roja) y el domo de lava central posterior a la caldera (línea amarilla). Foto: Nature

Ubicación de la caldera exterior (línea punteada roja) y el domo de lava central posterior a la caldera (línea amarilla). Foto: Nature

Los investigadores ya habían identificado la formación de un domo de lava en el centro de la caldera durante los últimos 3.900 años. Este crecimiento gradual sugiere un proceso continuo de alimentación desde el interior de la Tierra.

Según Seama, “esto indica que el magma que ahora ocupa el reservorio probablemente sea recién inyectado”. Este fenómeno respalda un modelo que describe cómo los depósitos volcánicos se reconstituyen tras grandes erupciones, a través de ciclos prolongados de recarga.

Implicaciones para futuros eventos

El modelo de reinyección coincide con lo observado en otros sistemas de gran escala, como Yellowstone en Estados Unidos y Toba en Indonesia. Estos comparten características similares, con grandes cámaras magmáticas bajo la superficie. Comprender su comportamiento resulta clave para anticipar posibles eventos en el futuro.

El equipo científico busca perfeccionar los métodos utilizados en este estudio para identificar señales tempranas de actividad volcánica. “Nuestro objetivo es mejorar el monitoreo de indicadores cruciales de futuras erupciones gigantes”, señaló Seama.

Notas relacionadas
Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

Geólogos descubren que un abismo entre 2 continentes sigue abriéndose para dar paso a un nuevo océano

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra está filtrando oro al manto terrestre y la superficie, según estudio geológico

El núcleo de la Tierra está filtrando oro al manto terrestre y la superficie, según estudio geológico

LEER MÁS
Científicos detectan que el núcleo de la Tierra parece estar rodeado de múltiples capas: un hallazgo que cambiaría nuestra comprensión del planeta

Científicos detectan que el núcleo de la Tierra parece estar rodeado de múltiples capas: un hallazgo que cambiaría nuestra comprensión del planeta

LEER MÁS
Experimento científico en el Atlántico: una solución química liberada en el agua captura el carbono de los océanos

Experimento científico en el Atlántico: una solución química liberada en el agua captura el carbono de los océanos

LEER MÁS
Científicos indios consiguen convertir cáscaras de naranja en objeto clave para baterías de hospitales y bancos ante apagones

Científicos indios consiguen convertir cáscaras de naranja en objeto clave para baterías de hospitales y bancos ante apagones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China rompe un récord al crear un puente con cascada que reduce viajes a 2 minutos y supera 2 veces el tamaño de la Torre Eiffel

China rompe un récord al crear un puente con cascada que reduce viajes a 2 minutos y supera 2 veces el tamaño de la Torre Eiffel

LEER MÁS
El monstruo de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: el camión de la misión Artemis II que mueve cohetes con precisión milimétrica

El monstruo de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: el camión de la misión Artemis II que mueve cohetes con precisión milimétrica

LEER MÁS
Científicos de Singapur logran fabricar un metal exclusivo que amortigua vibraciones usando hojas de mango en un corto proceso

Científicos de Singapur logran fabricar un metal exclusivo que amortigua vibraciones usando hojas de mango en un corto proceso

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La ciudad de Sudamérica que tiene una de las 20 calles del mundo que debes visitar una vez en la vida, según The Telegraph

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: se juega el tercer set del partido

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció Canta según IGP

Ciencia

Un espectáculo inusual en el Mar Báltico: un naufragio de 400 años de antigüedad queda al descubierto debido al bajo nivel del mar

China rompe un récord al crear un puente con cascada que reduce viajes a 2 minutos y supera 2 veces el tamaño de la Torre Eiffel

El monstruo de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: el camión de la misión Artemis II que mueve cohetes con precisión milimétrica

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025