Las olas del mar almacenan energía del viento y pueden transformarse en electricidad mediante dispositivos especializados. | Foto: Surf.org

Las olas del mar almacenan energía del viento y pueden transformarse en electricidad mediante dispositivos especializados. | Foto: Surf.org

La guerra en el Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo, que ha superado los US$100 por barril. En este contexto de presión por acelerar la transición energética, un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka ha presentado una propuesta innovadora: aprovechar la fuerza del océano.

El avance, descrito en el estudio Linear analysis of a gyroscopic wave energy converter: absorbing half of the wave energy over broadband frequencies, publicado en la revista Journal of Fluid Mechanics, propone un convertidor giroscópico flotante capaz de transformar el movimiento de las olas en electricidad, con un rendimiento que, en teoría, alcanza el límite físico del 50% de absorción.

El trabajo, liderado por Takahito Iida, se centra en resolver uno de los principales obstáculos de la energía undimotriz: la variabilidad del oleaje. A diferencia de otros sistemas que solo operan de forma eficiente en condiciones específicas, el diseño introduce un enfoque adaptable que le permite mantener un alto rendimiento frente a distintas frecuencias de onda.

Las olas mueven la estructura flotante y ese movimiento hace girar un mecanismo interno que se transforma en electricidad. Foto: Cambridge University Press

PUEDES VER: Científicos suizos crean un nuevo hidrogel que podría ser clave para reparar las graves fracturas óseas en corto tiempo

Un sistema que se ajusta al ritmo del océano

El dispositivo funciona a partir de una plataforma flotante que se inclina con el paso de las olas. En su interior, un volante en rotación convierte ese movimiento en combustible aprovechable, que luego se transforma en electricidad mediante un generador.

La principal innovación radica en su capacidad de operar en banda ancha. Es decir, no solo logra altos niveles de eficiencia, sino que los mantiene frente a cambios en la frecuencia del oleaje. Para ello, ajusta en tiempo real la velocidad del volante y la carga del generador, lo que le permite responder de manera dinámica a un entorno marino impredecible.

De toda la energía que contiene una ola, este sistema podría aprovechar hasta la mitad. En el campo de la física, se trata del máximo teórico posible.

PUEDES VER: Científicos de Singapur logran crear un metal resistente que amortigua vibraciones usando hojas de mango durante un corto proceso

Un avance prometedor

A pesar de los resultados alentadores, el informe se basa en modelos teóricos y simulaciones bajo condiciones ideales, como la hipótesis lineal de oleaje. En escenarios reales, factores como olas de gran tamaño, pérdidas mecánicas o limitaciones técnicas podrían reducir la eficiencia observada en laboratorio.

El siguiente paso será validar el modelo mediante prototipos físicos en condiciones reales del océano. El reto no es menor: superar problemas históricos como la corrosión, la fatiga estructural y el consumo del propio dispositivo. Si logra sortear estos desafíos, esta tecnología podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de energías limpias.