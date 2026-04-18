Este es el país de América Latina que desafía a otras potencias con el hangar más grande del mundo

El Salvador inauguró el Hangar 7 de AEROMAN, convirtiéndose en el centro de mantenimiento aeronáutico más grande del mundo. Foto: composición LR/Aeroman

El Salvador inauguró el Hangar 7 de AEROMAN, convirtiéndose en el centro de mantenimiento aeronáutico más grande del mundo. Foto: composición LR/Aeroman

El Salvador inauguró el Hangar 7 de AEROMAN, una infraestructura que lo posiciona como el centro de mantenimiento aeronáutico más grande del planeta. El presidente Nayib Bukele encabezó la apertura en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde la instalación suma 16 nuevas líneas de producción para aeronaves de fuselaje angosto. Con esta ampliación, el país centroamericano alcanza 65 líneas simultáneas en un solo sitio, una cifra que supera a cualquier otro complejo similar en el mundo.

El recinto, perteneciente al Grupo MROH, eleva también la capacidad de atender aviones de fuselaje ancho. De esta forma, la nación centroamericana consolida su liderazgo en servicios de reparación y conservación para aerolíneas internacionales, un sector de alta demanda y tecnificación que antes dominaban economías mucho más grandes.

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Hangar 7 convierte a El Salvador en potencia aérea

Con la puesta en marcha del Hangar 7, El Salvador se coloca a la vanguardia de la industria aeronáutica en América Latina. Alejandro Echeverría, CEO de AEROMAN, recordó que hace unos años, con el Hangar 6, la empresa se convirtió en la segunda sede de este tipo en el continente americano. “Ahora, con este proyecto, AEROMAN se convierte en el mayor centro de mantenimiento del mundo, eso nos llena de orgullo porque está aquí”, afirmó el directivo.

Roberto Kriete, fundador de la firma, destacó que la operación del nuevo cobertizo elevará la nómina total de la empresa a 7.000 empleos directos. “Les ofrezco, en un solo sitio, el hangar y la base de reparación más grande del mundo para el beneficio del pueblo salvadoreño”, señaló Kriete durante el acto inaugural. La instalación, ubicada en San Luis Talpa, refuerza la especialización en exportación de servicios de alta complejidad.

Nuevo centro responde a demanda global

La expansión responde a una creciente necesidad de aerolíneas internacionales, que requieren talleres modernos y personal calificado que cumpla estándares técnicos. El Hangar 7 permite atender desde aviones de fuselaje angosto hasta naves de mayor porte, lo que amplía el espectro de clientes potenciales. Según Casa Presidencial, esta capacidad instalada cubre mantenimiento mayor, modificaciones y pintura.

Bukele subrayó durante la ceremonia que la inversión en infraestructura aeronáutica forma parte de una estrategia nacional de atracción de capitales. “La apuesta por sectores especializados como el aeronáutico nos coloca en el mapa y genera oportunidades reales para nuestra gente”, declaró el mandatario. La ubicación geográfica del país, cerca de Estados Unidos, facilita la prestación de asistencia a operadores norteamericanos.

Más de 1.700 empleos nuevos

La apertura proyecta la creación de más de 1.700 puestos de trabajo directos, que se suman a los miles ya existentes en el sector. El gobierno salvadoreño destacó que la infraestructura incorpora programas de formación técnica para talento local. “La formación de talento nacional en este rubro nos permitirá competir a nivel internacional y ofrecer servicios de calidad mundial aquí mismo, en El Salvador”, afirmó Bukele.

El presidente añadió que ofrecen seguridad jurídica y estabilidad política a los inversionistas. “Este es el ejemplo de una nación donde las inversiones están seguras”, sentenció. Con esta expansión, multiplica su capacidad operativa e impulsa la especialización de jóvenes en una industria de alta demanda global.