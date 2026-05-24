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Evo Morales pide nuevas elecciones en 90 días y plantea la salida de Rodrigo Paz en plena crisis en Bolivia

En tanto, el gobierno de Paz acusó a Evo Morales ante la OEA de intentar alterar el orden democrático, mientras rechaza renunciar pese a la presión social y al deterioro económico.

La crisis en Bolivia se agudiza tras el pedido de Evo Morales de elecciones anticipadas
La crisis en Bolivia se agudiza tras el pedido de Evo Morales de elecciones anticipadas | AFP
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La crisis en Bolivia escaló después de que Evo Morales pidiera elecciones anticipadas en un plazo de 90 días y planteara la salida del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta protestas, bloqueos y una escasez de dólares que golpea la economía. El exmandatario aseguró que existen dos caminos: “una decisión suicida, militarizar, o (…) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó en su programa radial Kawsachun Coca.

Morales sostuvo que la renuncia del jefe de Estado y la designación de un mandatario transitorio evitarían más víctimas. “Para que no haya muertos o heridos, la pacificación pasa por” un gobierno de transición, declaró. Mientras tanto, las movilizaciones mantienen bloqueadas desde hace semanas varias rutas hacia La Paz, situación que provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de profundizar la inflación.

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Gobierno acusa a Morales de desestabilizar el orden democrático

La administración de Rodrigo Paz denunció ante la OEA que las protestas buscan “alterar el orden democrático” y responsabilizó al exlíder cocalero de promover la conflictividad. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseveró que los bloqueos afectan el suministro de oxígeno, productos básicos y combustible, así como ocasionar muertes por falta de atención médica oportuna.

Paz rechazó abandonar el cargo pese a la presión social. “No pienso irme, sino dejar un mejor país al terminar mi mandato”, declaró. También vinculó el deterioro económico con años anteriores y sostuvo: “Evo Morales nos dejó sin reservas. Nos dejó un país arrasado”. Según el presidente, Bolivia atraviesa una combinación de recesión, caída de exportaciones, crisis energética y fragilidad institucional.

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Ayuda internacional llega a Bolivia ante escasez

Frente al impacto de los bloqueos, varios gobiernos enviaron apoyo logístico y humanitario. Rodrigo Paz agradeció a Javier Milei por facilitar aviones Hércules que permitirán transportar alimentos hacia zonas afectadas. “En momentos difíciles se ve la solidaridad de naciones hermanas”, indicó el mandatario.

La Central Obrera Boliviana exigió corredores humanitarios permanentes para ambulancias, oxígeno medicinal y pacientes vulnerables. Asimismo, condicionó cualquier diálogo con el Ejecutivo a la liberación de detenidos y la anulación de órdenes de captura contra dirigentes sindicales. A esto se sumó una donación de cuatro toneladas de alimentos enviada por Perú con el fin de aliviar el desabastecimiento en distintas regiones.

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