Auge de los búnkeres privados en medio del caos de la guerra en Europa

El interés en España destaca por el incremento de consultas relacionadas con la seguridad personal frente a conflictos como la guerra en Ucrania y la tensión en Oriente Medio. Foto: Composición LR/AFP/Pixabay.

El interés en España destaca por el incremento de consultas relacionadas con la seguridad personal frente a conflictos como la guerra en Ucrania y la tensión en Oriente Medio. Foto: Composición LR/AFP/Pixabay.

La demanda de búnkeres privados en Europa se ha disparado ante el aumento de la crisis geopolítica, con precios que van desde los 49.000 euros hasta superar el millón, según el nivel de equipamiento. El interés crece en países como España, donde empresas especializadas reportan un incremento sostenido de consultas debido a la guerra en Ucrania y la escalada en Oriente Medio.

El fenómeno no solo refleja preocupación por una posible amenaza nuclear, sino también una búsqueda de seguridad personal frente a un escenario internacional inestable. “Hay mucha gente con dinero que tiene miedo”, afirma al medio El Español Ignacio Gea Gómez, CEO de Murcia Bunker Solutions, quien asegura que el número de llamadas se ha incrementado debido al estallido del conflicto en Irán.

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Precios de refugios nucleares: del básico al lujo

El precio en el continente varía en función del tamaño, los materiales y la tecnología incorporada. Las versiones más simples, de menos de 10 metros cuadrados, se sitúan de 3.000 a 5.000 € por metro cuadrado, con protección frente a amenazas nucleares, biológicas y químicas.

En el rango estándar, los modelos familiares oscilan entre 49.000 y 181.000 euros. Empresas como Bunker FD ofrecen estructuras de 36 m² con capacidad para seis personas, mientras que otras opciones incluyen equipamiento básico de aire purificado y sobrepresión constante. En España, Murcia Bunker Solutions comercializa unidades desde 120.000 €, con superficies que pueden llegar a los 42 metros cuadrados.

El segmento alto del mercado incluye instalaciones amplias y personalizadas. En Suecia, un espacio de 54 m² puede costar unos 170.000 €, mientras que un modelo de lujo de 140 m² puede alcanzar el millón de euros, con comodidades similares a una vivienda convencional. En Reino Unido, los llamados “búnkeres prefabricados de lujo” incorporan cocina completa, energía solar y depósitos de agua.

A estos costos se suman gastos adicionales de excavación, que pueden alcanzar los 2.500 o 6.000 €, o el de sistemas de filtración, generadores eléctricos y conexión satelital.

Fernando Díaz, CEO de Búnker VIP y dueño de uno de estos centros de resguardo, tiene claro que, en el clima de incertidumbre actual, proteger a la familia es una prioridad lógica: "¿Quién no quiere tener un búnker?", cuestiona al subrayar que la seguridad se ha vuelto una necesidad primaria. Sin embargo, esta protección conlleva un pacto de silencio absoluto, ya que sus clientes —desde empresarios hasta futbolistas— exigen la máxima discreción y prefieren no revelar la existencia de sus refugios. La razón es puramente estratégica y de supervivencia: son conscientes de que, en caso de una catástrofe real, el conocimiento de su ubicación atraería inevitablemente a conocidos y vecinos desesperados que intentarían entrar para salvar sus propias vidas, comprometiendo así los recursos y la seguridad del habitáculo.

Cómo son y qué incluyen los búnkers

Los diseños actuales buscan garantizar la supervivencia en escenarios extremos. Su estructura combina hormigón armado, acero reforzado y capas de aislamiento, con muros de 30 y 60 centímetros de grosor.

Uno de los elementos clave es el sistema NBQ, que protege frente a amenazas nucleares, biológicas y químicas. Este sistema se complementa con el llamado filtro LBQ, encargado de descontaminar el aire antes de que ingrese al interior. “Aquí entra el aire descontaminado por el filtro”, explica Gea Gómez al describir el funcionamiento de estos equipos.

Los recintos incluyen puertas blindadas de incluso 500 kilos, capaces de resistir explosiones y evitar intrusiones. A la par, muchos modelos incorporan duchas de descontaminación, necesarias para eliminar residuos radiactivos previo al acceso al espacio habitable.

En cuanto al equipamiento, pueden contar con cocina, baño, sistemas de almacenamiento de agua, baterías eléctricas, conexión a internet vía satélite y áreas de descanso. Algunos incluso incluyen lavadoras, televisores o consolas de videojuegos.

La autonomía depende de los recursos almacenados. “El tiempo que puedes estar dentro es el que tengas comida”, señala Gea Gómez, quien destaca que estos espacios pueden funcionar de habitaciones de pánico en situaciones de inseguridad.

Reevalúan sus redes de refugios

El auge del mercado se produce en un contexto en el que la infraestructura defensiva europea muestra signos de deterioro. Tras el fin de la Guerra Fría, muchos escondites antiaéreos fueron abandonados o reconvertidos, lo que ha dejado a varios países con una cobertura limitada.

Algunas excepciones destacan en el continente. Suiza mantiene una red de más de 360.000 refugios privados y 9.000 públicos, con capacidad suficiente para toda su población. Finlandia, por su parte, cuenta con una amplia infraestructura, con más de 50.000 espacios que cubren al 85% de sus habitantes.

Suecia, por su parte, dispone de unos 64.000, con espacio para millones de personas. El país ha reforzado sus sistemas de inspección con el objetivo de garantizar su operatividad en caso de emergencia.

En contraste, otras naciones presentan déficits significativos. Alemania dispone de menos de 600 construcciones operativas, mientras que España, Francia o Países Bajos cuentan con una cobertura mínima.

La Unión Europea tiene un papel limitado en este ámbito. Según la normativa vigente, la protección civil depende de cada Estado miembro. Bruselas solo puede coordinar la respuesta de una emergencia a través de mecanismos como rescEU, que financia refugios temporales enfocados en desplazados, pero no estructuras permanentes capaces de resistir ataques.

Un auge de los bunkers en el mercado

El crecimiento del mercado de búnkeres responde a una combinación de factores: la guerra en Ucrania, la tensión en Oriente Medio y el temor a un conflicto de mayor escala. Este contexto ha impulsado la demanda de soluciones privadas debido a una percepción de que la protección estatal es insuficiente.

Empresas del sector destacan que el perfil del cliente es diverso. “Empresarios y deportistas sobre todo, pero también médicos y profesores”, indica Gea Gómez, quien afirma que el rango de inversión habitual es de 120.000 a 200.000 €.

El proceso de compra incluye visitas a instalaciones ya construidas en las cuales se pueda evaluar su funcionamiento. Los clientes buscan comprobar la calidad del sistema de aire, la conectividad y la distribución del espacio antes de tomar una decisión.

El auge se explica por la personalización del producto. Cada estructura se adapta a las necesidades del comprador, desde la capacidad hasta el nivel de confort. Esto ha permitido que el sector evolucione en soluciones básicas y propuestas de lujo subterráneo.

El incremento de consultas en España refleja una tendencia más amplia en el continente, donde el miedo a las actuales disputas y la inseguridad impulsan nuevas formas de inversión en seguridad. “Nuestro precio de partida son 80.000 €, a partir de ahí lo hacemos a gusto del consumidor”, resume Ignacio.

OMS advierte riesgo de catástrofe nuclear

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que se alistan frente a un posible incidente nuclear si se intensifica la contienda entre Estados Unidos, Israel e Irán, según información del medio Político. La directora regional Hanan Balkhy señaló que el “peor escenario” sería un evento nuclear, con consecuencias que podrían extenderse durante décadas a nivel regional y global.

De acuerdo con el reporte, la OMS se mantiene en alerta respecto a posibles ataques a centros nucleares y ha reforzado la preparación de su personal frente a distintos escenarios, incluyendo posibles daños por radiación. Aunque aún no se han detectado niveles peligrosos, el organismo subraya que un incidente de este tipo tendría impactos inmediatos en la salud, como afecciones pulmonares y cutáneas, además de un aumento del cáncer.

El informe igualmente advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria en la región, con ataques a infraestructuras sanitarias y miles de víctimas y desplazados. La OMS ha registrado decenas de trabajadores de salud fallecidos y alerta de que la escasez de medicamentos, alimentos y agua, junto con la presión sobre los sistemas sanitarios, podría generar consecuencias graves y prolongadas para la población civil.