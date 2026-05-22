HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic EN VIVO: semifinales del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic EN VIVO: semifinales del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic EN VIVO: semifinales del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic EN VIVO: semifinales del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

Fuerza Popular reconoce ofensiva contra Pedro Castillo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Al menos 25 muertos en Honduras tras ataques armados en plena ofensiva contra las pandillas y cárteles

La jornada violenta elevó la preocupación sobre la seguridad en Honduras, justo cuando el país aprobó reformas para ampliar la participación militar y tratar a pandillas como terrorismo.

Honduras enfrenta una de las jornadas más violentas del año con al menos 25 muertos en Colón y Cortés, mientras se implementan medidas para combatir el narcotráfico y las pandillas
Honduras enfrenta una de las jornadas más violentas del año con al menos 25 muertos en Colón y Cortés, mientras se implementan medidas para combatir el narcotráfico y las pandillas | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Honduras vivió una de las jornadas más violentas del año después de que dos ataques armados dejaran al menos 25 muertos entre civiles y agentes policiales en los departamentos de Colón y Cortés. Los hechos ocurrieron mientras el país aprobaba nuevas medidas para ampliar el combate contra pandillas, narcotráfico y estructuras criminales.

La matanza más grave ocurrió en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, donde hombres irrumpieron en una finca de palma africana y ejecutaron a trabajadores agrícolas. El portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, confirmó inicialmente 19 víctimas, aunque otros reportes elevaron la cifra. “Hay dos equipos trabajando (…) el primero lleva 13 fallecidos y el segundo un conteo de seis personas”, declaró a medios locales.

TE RECOMENDAMOS

BAÑOS DE FLORECIMIENTO: EL RITUAL PARA LIMPIAR Y ATRAER BUENA ENERGÍA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

lr.pe

Gobierno activa ofensiva militar tras jornada con 25 muertos

El Ejecutivo ordenó la intervención inmediata de fuerzas de seguridad en Colón y en la frontera entre Honduras y Guatemala. Equipos integrados por fiscales, inteligencia y medicina forense quedaron a cargo de las investigaciones. El objetivo oficial es “identificar y capturar” a los responsables de los ataques.

“Van a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (…) Esta es una herida más que Honduras no merece”, aseguró el presidente hondureño, Nasry Asfura, en un mensaje nacional. Además, el gobierno suspendió a mandos del orden vinculados al operativo ocurrido en Omoa, donde cinco agentes y un civil murieron tras una emboscada atribuida a presuntos narcotraficantes.

Las reformas aprobadas esta semana permiten ampliar la participación militar en seguridad pública y clasificar pandillas y cárteles como grupos terroristas.

PUEDES VER: La playa "olvidada" que le daría salida al mar a Bolivia: tiene 5 km, está en este país, luce desierta y nadie la usa

lr.pe

Conflictos agrarios y crimen organizado agravan la violencia

Las autoridades sostienen que el conflicto en Colón combina disputas históricas por tierras, ocupación ilegal de fincas y presencia de redes dedicadas al narcotráfico. El jefe policial de Trujillo, Carlos Rojas, afirmó que grupos armados controlan propiedades agrícolas y utilizan esos recursos para financiar armamento.

Familiares de víctimas rechazan que los fallecidos participaran en actividades criminales. “Mis hijos trabajaban allí por un salario; no eran socios, solo trabajadores”, relató a la agencia EFE Armando Suchite, padre de Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, jóvenes asesinados que dejaron tres hijas menores.

En tanto, la región del Bajo Aguán acumula décadas de tensión por conflictos agrarios que, según dirigentes comunitarios, han dejado cerca de 200 muertos. Instituciones locales sostienen que la expansión del crimen organizado agravó la disputa territorial y elevó la violencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Audios revelan una supuesta trama de EE. UU., Argentina y Honduras contra gobiernos de izquierda en América Latina

Audios revelan una supuesta trama de EE. UU., Argentina y Honduras contra gobiernos de izquierda en América Latina

LEER MÁS
Perú dejó escapar el triunfo ante Honduras: el equipo de Mano Menezes igualó 2-2 en el cierre de su gira por Europa

Perú dejó escapar el triunfo ante Honduras: el equipo de Mano Menezes igualó 2-2 en el cierre de su gira por Europa

LEER MÁS
Migración infantil sacude a Honduras: cada vez más niños viajan solos hacia Estados Unidos por rutas peligrosas

Migración infantil sacude a Honduras: cada vez más niños viajan solos hacia Estados Unidos por rutas peligrosas

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

LEER MÁS
¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Un país de América Latina busca liderar la industria militar regional con un misil táctico balístico propio: no es Argentina

Un país de América Latina busca liderar la industria militar regional con un misil táctico balístico propio: no es Argentina

LEER MÁS
La playa "olvidada" que le daría salida al mar a Bolivia: tiene 5 km, está en este país, luce desierta y nadie la usa

La playa "olvidada" que le daría salida al mar a Bolivia: tiene 5 km, está en este país, luce desierta y nadie la usa

LEER MÁS
Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

LEER MÁS
Ministro israelí Ben-Gvir provoca condena internacional tras humillar a activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza

Ministro israelí Ben-Gvir provoca condena internacional tras humillar a activistas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025