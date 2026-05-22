La imputación contra Raúl Castro desata movilizaciones en Cuba y reaviva tensiones por posible intervención de Estados Unidos

Miles de personas se congregaron frente a la embajada de EE. UU. en La Habana, apoyando a Raúl Castro

Miles de personas se congregaron frente a la embajada de EE. UU. en La Habana, apoyando a Raúl Castro

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Miles de personas participaron en una concentración frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para respaldar a Raúl Castro, después de que la justicia estadounidense lo imputara por la muerte de cuatro ciudadanos de ese país durante el derribo de dos avionetas en 1996. La movilización reunió a militares, funcionarios, policías y dirigentes oficialistas en la denominada Tribuna Antiimperialista José Martí, escenario habitual de actos políticos contra Washington en Cuba.

En primera fila estuvieron el mandatario Miguel Díaz-Canel y otros altos cargos con uniforme militar. Aunque Raúl Castro, de 94 años, no asistió, el exespía Gerardo Hernández leyó un mensaje atribuido al exgobernante: “Agradece de todo corazón la solidaridad expresada por nuestro pueblo” y aseguró que seguirá “defendiendo nuestra revolución”. En el acto se escucharon consignas contra Donald Trump y referencias a Bahía de Cochinos, símbolo histórico del enfrentamiento entre ambos países.

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Acusación revive choque entre Cuba y EE. UU.

La imputación presentada en Estados Unidos se centra en el derribo de aeronaves de la organización anticastrista Hermanos al Rescate frente a costas cubanas. El hecho ocurrió cuando Castro ocupaba el Ministerio de Defensa. La acusación incluye cargos vinculados con asesinato y conspiración para matar ciudadanos estadounidenses.

El gobierno calificó el proceso como una “acción política”. Paralelamente, la Casa Blanca elevó sanciones sobre estructuras económicas ligadas al poder cubano y amplió medidas enfocadas en figuras vinculadas al aparato estatal. En el acto de apoyo, Edimisly Vega, trabajadora del Ministerio del Interior, declaró a AFP: “Defender a Raúl (…) es defender la patria y la revolución ante la embestida de ese gobierno de Trump”.

Activistas denuncian restricciones antes de marcha oficialista

Horas antes de la concentración, opositores denunciaron limitaciones de movilidad. La activista Zelandia Pérez Abreu afirmó que agentes de Seguridad del Estado acudieron a su vivienda con el fin de impedirle salir junto al periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrego.

“El tal Rodrigo se presentó aquí con dos oficiales más informándonos que no podíamos salir hasta nuevo aviso”, sostuvo Pérez Abreu. Según su versión, la medida estuvo relacionada con la reunión de respaldo al exmandatario. La activista cuestionó la restricción y señaló que necesitaba adquirir productos básicos en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba.

Detenciones y sanciones elevan presión sobre el gobierno cubano

La tensión aumentó después de que autoridades migratorias estadounidenses anunciaran la detención de Adys Lastres Morera, hermana de una directiva del conglomerado militar Gaesa, señalado por Washington como uno de los pilares económicos del sistema cubano. La arrestada perdió su residencia permanente y quedó bajo custodia del ICE.

“No habrá ningún lugar (…) donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio. Días antes, Estados Unidos sancionó a Gaesa y a empresas relacionadas. La decisión forma parte de una estrategia de presión económica impulsada en la administración Trump.

Sheinbaum cuestiona imputación y critica visión de EE. UU.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresó reservas sobre la denuncia contra Raúl Castro. “¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, sostuvo en una conferencia.

La mandataria añadió que históricamente ha existido una visión 'injerencista' desde EE. UU. hacia otros países y aseveró que México no comparte esa postura respecto a Cuba. El Ejecutivo mexicano ha mantenido apoyo político y asistencia humanitaria a la isla, afectada por escasez de combustible, alimentos y electricidad.