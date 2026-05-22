Barcelona revoluciona sus calles con asfalto ecológico hecho de restos de aceituna y madera: reducirá más del 70% emisiones de carbono

Barcelona implementará un asfalto ecológico fabricado con residuos de aceituna y biomasa de madera. | Foto: Dall-E

Barcelona implementará un asfalto ecológico fabricado con residuos de aceituna y biomasa de madera. | Foto: Dall-E

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La ciudad de Barcelona prepara una transformación inédita en su infraestructura urbana con la incorporación de un asfalto ecológico elaborado a partir de residuos de aceituna y biomasa de madera. La iniciativa busca disminuir hasta en un 76% las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la construcción y mantenimiento de calles.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad, apuesta por reutilizar desechos agrícolas y materiales reciclados para reemplazar componentes tradicionales altamente contaminantes. Además de reducir la huella ambiental, las nuevas mezclas prometen una mayor resistencia frente a las altas temperaturas, el agua y las grietas que suelen deteriorar el pavimento urbano.

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¿Cómo funciona el nuevo asfalto ecológico creado con restos de aceituna y madera?

La propuesta más innovadora recibe el nombre de Biochar y utiliza carbón vegetal obtenido a partir de huesos de aceituna y biomasa de pino para sustituir el filler calcáreo empleado habitualmente en las mezclas asfálticas.

Gracias a este componente, desarrollado por empresas y especialistas de la Universitat Politècnica de Catalunya, el material logra almacenar carbono dentro del pavimento y disminuir de forma considerable las emisiones generadas durante su fabricación.

Los ensayos técnicos realizados hasta ahora indican que este asfalto sostenible puede igualar e incluso superar el rendimiento del convencional.

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¿Qué otros proyectos impulsa Barcelona para reducir la contaminación urbana?

La segunda propuesta seleccionada por el municipio se denomina RePavimenta y se centra en el uso de componentes reciclados para reducir cerca del 50% de las emisiones de CO2 relacionadas con el pavimento urbano.

Ambas iniciativas forman parte de la convocatoria 'La sección de calle del siglo XXI', un programa destinado a encontrar soluciones innovadoras para modernizar la infraestructura de la ciudad sin elevar los costos de mantenimiento.

Las primeras pruebas piloto comenzarán a implementarse en calles de Barcelona durante 2027, después de una fase de investigación y prototipado que continuará hasta septiembre de 2026.