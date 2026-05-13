Arqueólogos descubren un enorme cementerio de barcos con 150 naufragios ocultos bajo las aguas del estrecho Gibraltar

Los yacimientos arqueológicos se localizaron en zonas poco profundas, a una profundidad de 10 metros. Foto: Alejandro Mañas García

Los yacimientos arqueológicos se localizaron en zonas poco profundas, a una profundidad de 10 metros. Foto: Alejandro Mañas García

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Un equipo de arqueólogos ha revelado un vasto cementerio submarino en la bahía de Algeciras, donde yacen 124 embarcaciones hundidas a lo largo de 2.400 años de historia. Este hallazgo es el resultado del Proyecto Herakles, una investigación arqueológica subacuática que ha mapeado una gran área del fondo marino. Los restos de estas naves abarcan varias épocas, desde la Antigua Roma hasta la Segunda Guerra Mundial, y ofrecen una perspectiva única sobre el comercio, los conflictos y las rutas marítimas de la región a lo largo de los siglos.

El estrecho de Gibraltar ha sido históricamente un punto clave para las flotas comerciales y militares. La bahía de Algeciras, además de ser un refugio natural para las embarcaciones, fue un lugar estratégico donde reparaban daños y esperaban mejores condiciones para continuar su travesía. Los naufragios en la zona no solo reflejan la complejidad geográfica del estrecho, sino también las tensiones políticas y militares que lo rodearon durante siglos.

Un hallazgo que revela 2.400 años de historia marítima

Entre los restos más antiguos se encuentran barcos púnicos del siglo V a. C., lo que subraya la relevancia comercial del estrecho incluso antes de la dominación romana. Las antiguas ciudades fenicias del sur peninsular ya utilizaban estas rutas para comerciar por todo el Mediterráneo, lo que convirtió al estrecho en un punto esencial de intercambio.

Limpieza de uno de los pecios localizados. Foto: Proyecto Herakles

Con el paso de los siglos, el estrecho de Gibraltar continuó siendo vital para el comercio y también un campo de batalla entre imperios. Se han encontrado anclas romanas, cargamentos de ánforas y restos de la Segunda Guerra Mundial, lo que refleja la constante actividad en la zona.

La importancia de la preservación

El desafío actual radica en preservar estos naufragios. La actividad portuaria, el dragado y el cambio climático han alterado los sedimentos que cubren los pecios, lo que pone en riesgo su conservación. Los arqueólogos utilizan tecnologías avanzadas, como modelos tridimensionales y fotogrametría, para documentar los hallazgos sin extraerlos y protegerlos para el futuro.