El militar liderará el órgano de coordinación estratégica del país ante una crisis bélica en la política iraní. | Foto: Press TV

El militar liderará el órgano de coordinación estratégica del país ante una crisis bélica en la política iraní. | Foto: Press TV

Este martes 24 de marzo, Irán designó a Mohammad Baqer Zolqadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC), en sustitución de Ali Larijani, fallecido la semana pasada durante ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. La decisión coloca al frente del principal órgano de coordinación estratégica del país a un excomandante de la Guardia Revolucionaria identificado con el ala más conservadora del régimen.

El nombramiento fue difundido por el viceministro de Comunicaciones del gobierno a través de X y confirma un nuevo movimiento dentro de la reconfiguración del poder en Teherán, en medio de una escalada bélica que ha golpeado a la estructura política y militar de la república islámica.

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Zolqadr ha ocupado diversos cargos en el aparato de seguridad iraní. Entre ellos figuran la subjefatura de seguridad del Ministerio del Interior, la vicejefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y funciones de asesoría en el poder judicial en materia de prevención del delito.

Desde 2022 también se desempeña como secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia, entidad encargada de resolver disputas legislativas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes.

Régimen iraní arresta a opositores

En paralelo, las autoridades islámicas informaron la detención de 466 personas acusadas de promover actividades desestabilizadoras en las redes, según reportó la agencia estatal IRNA. De acuerdo con la policía, los intervenidos habrían intentado generar confusión en la opinión pública, sembrar temor en la población, alentar la inseguridad y difundir propaganda favorable a fuerzas enemigas.

La entidad oficial no detalló los hechos concretos atribuidos a los arrestados ni precisó en qué zonas del país se realizaron las capturas. El anuncio coincide con la prolongación del apagón de internet impuesto por Teherán desde el 28 de febrero, inicio de la ofensiva militar.

La organización global de monitoreo de internet Netblocks advirtió que la interrupción ya suma 25 días. En ese escenario, solo un grupo reducido de personas autorizadas conserva acceso pleno a la red, mientras el resto depende de conexiones limitadas, VPN o terminales Starlink, cuyo uso está prohibido.

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Iraníes se quedan sin representación diplomática en la región

En otro frente de tensión regional, Líbano decidió retirar la acreditación al embajador persa en Beirut, Mohamad Reza Raeuf Sheibani, y le dio plazo hasta el domingo para abandonar el territorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores libanés comunicó además que el funcionario fue declarado persona non grata, tras convocar al encargado de negocios iraní para notificar formalmente la medida.

La nación del Levante sostiene que los Guardianes de la Revolución dirigen las operaciones de Hezbolá contra Israel, una implicación que los ha arrastrado al conflicto.

La crisis se agravó luego de que Hezbolá ingresara en la guerra el 2 de marzo, tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Desde entonces, la ofensiva israelí sobre suelo libanés ha dejado más de mil fallecidos y más de un millón de desplazados.