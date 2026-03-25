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Meta y YouTube pierden juicio histórico sobre la adicción de menores a redes sociales y pagarán US$3 millones

La firma de Mark Zuckerberg asume el 70% de la suma y la plataforma de Google aporta el 30% restante. El tribunal ahora evaluará posibles daños punitivos.

Tras nueve días de deliberaciones contra Meta y YouTube, la justicia estadounidense otorgó una indemnización de 3 millones de dólares a la demandante.
Tras nueve días de deliberaciones contra Meta y YouTube, la justicia estadounidense otorgó una indemnización de 3 millones de dólares a la demandante. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Un jurado de Los Ángeles marcó un hito legal al declarar culpables a Meta, matriz de Facebook e Instagram, y a YouTube por diseñar plataformas que contribuyeron a la adicción y a los daños psicológicos de una joven que usó sus servicios durante su niñez. El tribunal determinó que ambas empresas omitieron advertencias sobre los riesgos asociados con sus interfaces. Tras nueve días de deliberaciones, la justicia estadounidense otorgó una indemnización de 3 millones de dólares a la demandante.

Los expertos sugieren que el fallo establece un precedente histórico que podría transformar miles de litigios similares contra los gigantes digitales de California. La sentencia concluyó que los denunciados fueron “negligentes” al priorizar el compromiso del usuario sobre la seguridad, lo que coloca a Google y a la firma de Mark Zuckerberg bajo un escrutinio judicial sin precedentes en Estados Unidos.

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Motivo de las acusaciones contra Meta y YouTube

El litigio K.G.M. v. Meta et al. surge tras una ola de demandas iniciadas en 2023 contra los gigantes tecnológicos. La parte acusadora señala que Instagram y YouTube poseen un diseño de funciones orientado a captar la atención de menores durante lapsos prolongados. Entre las herramientas señaladas como motores del uso compulsivo destacan el scrolling infinito y la reproducción automática, elementos clave en esta batalla legal sobre la seguridad digital infantil.

La querella escaló al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles después de que los acusados fracasaran en sus intentos de desestimación. Incluso, en el juicio, Mark Zuckerberg y Adam Mosseri negaron que los problemas de la demandante deriven solo de sus marcas. Los directivos atribuyeron su crisis al "entorno familiar" y sostuvieron que "el uso intensivo no necesariamente constituye una adicción clínica".

A diferencia de TikTok y Snap, que optaron por acuerdos extrajudiciales, estas empresas enfrentaron un proceso donde el magistrado validó analogías críticas con la industria del tabaco.

Los doce integrantes del jurado determinaron la responsabilidad de las firmas al omitir advertencias claras sobre los riesgos intrínsecos de sus productos. Este fallo marca un hito jurídico que podría afectar a más de 1.600 casos similares en Estados Unidos.

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El caso contra las empresas tecnológicas aún no termina

La demandante es una joven de veinte años, identificada bajo las siglas K.G.M., quien inició el proceso legal durante su minoría de edad. Ella relata que el acceso a YouTube a los seis años y a Instagram a los nueve provocó un consumo excesivo de estas aplicaciones, con graves consecuencias para su bienestar psicológico durante la infancia.

La sentencia establece una indemnización total de 3 millones de dólares como compensación para la víctima. Respecto a la distribución del pago, Meta asume el 70% de la suma, mientras que la plataforma de Google aporta el 30% restante, proporción que refleja el grado de responsabilidad asignado a cada gigante tecnológico.

A pesar de la cifra inicial, el caso entra ahora en una fase crítica, donde el tribunal evaluará posibles daños punitivos. La sanción adicional surge tras detectarse indicios de conducta "maliciosa" o fraudulenta por parte de las corporaciones involucradas. Por su parte, la firma de Zuckerberg evalúa presentar una apelación tras declarar que "no está de acuerdo con el veredicto".

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