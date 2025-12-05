HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Meta, matriz de Facebook, anuncia que su asistente de inteligencia artificial usará contenido de medios de comunicación

La compañía agregó que espera asociarse con más medios de comunicación. El contenido se entregará a los usuarios de plataformas como Instagram y Whatsapp.

El asistente de inteligencia artificial de Meta usará contenido de medios de comunicación, principalmente de EE. UU.
El asistente de inteligencia artificial de Meta usará contenido de medios de comunicación, principalmente de EE. UU. | Foto: composición LR/AFP

Meta comunicó que integrará contenido de medios de comunicación en su asistente de inteligencia artificial para entregar a los usuarios información en tiempo real. De esta manera, los usuarios podrán acceder a artículos en los sitios web de los medios asociados cuando tengan preguntas sobre la actualidad.

Para ello, los cibernautas deberán seleccionar 'fuentes más diversas de contenido' y recibirán los enlaces correspondientes. Con este acuerdo, la compañía espera que su asistente IA sea 'más receptivo, preciso y equilibrado' al incorporar información de diferentes canales.

PUEDES VER: Eurocámara plantea definir en 16 años la edad mínima para el uso de redes sociales e inteligencia artificial

lr.pe

El asistente de inteligencia artificial de Meta usará contenido de medios

La matriz de Facebook ha formado una alianza con medios como CNN, Fox News, Le Monde, People, USA Today, Daily Caller y The Washington Examiner. Además, Meta planea asociarse con más instituciones y desarrollar nuevas funciones en su asistente, en momentos en que la competencia se intensifica entre las gigantes tecnológicas para mejorar la capacidad de los servicios de inteligencia artificial.

Cabe recordar que Meta AI estará disponible en todas las plataformas de la compañía, por lo que los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp se verán beneficiados con este cambio. Así, se espera que la empresa compita con chatbots como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, los cuales incorporan cada vez más contenido en vivo y fuentes de noticias.

PUEDES VER: Donald Trump pone en marcha la 'Misión Génesis' para impulsar investigación científica con IA

lr.pe

Plataformas de IA se unen con medios de comunicación

La unión entre Meta y empresas de comunicación no es algo novedoso. De hecho, desde hace algunos años, compañías de inteligencia artificial y medios se han asociado. Por ejemplo, OpenAI tiene acuerdos con News Corp., Le Monde, The Washington Post y Axel Springer.

A su vez, The New York Times se ha aliado con Amazon, Google con The Associated Press y la empresa europea Mistral con la AFP. Sin embargo, han surgido varias demandas presentadas por medios contra empresas de IA. Está el caso de The New York Times, que acusa a OpenAI de utilizar sus artículos sin autorización ni compensación.

