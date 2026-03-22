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Iván Cepeda, candidato de Petro, lidera las encuestas presidenciales en Colombia, según el CNC

En un posible choque de segunda vuelta electoral, Cepeda y Valencia estarían en un empate técnico con el 42,9% y 43,3% de apoyo, respectivamente.

Iván Cepeda también enfrenta acusaciones del expresidente Álvaro Uribe, quien lo señala de instigar la impunidad en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Foto: AFP.
Iván Cepeda también enfrenta acusaciones del expresidente Álvaro Uribe, quien lo señala de instigar la impunidad en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Foto: AFP.

Una encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio reveló que Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro y representante del Pacto Histórico, alcanzó una intención de voto con el 34,5%. Le sigue Paloma Valencia, de Centro Democrático, con un 22,2%, y Abelardo de la Espriella en tercer lugar con un 15,4%.

Las figuras de Claudia López y Sergio Fajardo se mantienen en la cuarta y quinta posición, con un 3,7% y un 3,6%, respectivamente. Otros candidatos tienen menos de un 1% de apoyo, mientras que el voto en blanco alcanza el 6,5%, y un 8% de los encuestados aún no tiene una respuesta definida.

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Cabe recordar que en el anterior informe presentado por CNC, De la Espriella ocupaba el segundo puesto con el 16,7%, lo que significa un cambio rotundo en los porcentajes.

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Predicciones en una segunda vuelta en Colombia

Uno de los resultados diferentes también se dio en el caso de las premoniciones de segunda vuelta en Bogotá. El choque de Cepeda y Valencia sería como un empate técnico con un 42,9% y un 43,3% cada uno.

La encuesta cubrió 2.157 entrevistas presenciales en hogares de 56 municipios entre el 17 y el 21 de marzo de 2026. Con un margen de error de ±3,0% y un nivel de confianza del 95%, la muestra representa a la población colombiana mayor de 18 años con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales.

La metodología utilizada fue un diseño estratificado multietápico, con selección probabilística de hogares y personas, tomando como base el Marco Geoestadístico Nacional del Dane.

Acusación a Iván Cepeda

En medio de esta contienda electoral, el aspirante del Pacto Histórico fue señalado por el expresidente Álvaro Uribe de haber instigado hechos que, según su percepción, permitieron la impunidad de los autores intelectuales del asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay. El hecho se da luego de declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo.

El condenado reveló que quien "ordenó el atentado al senador fue la Segunda Marquetalia”. Ante esto, Uribe culpó a Cepeda de ser el promotor de la fuga de Iván Márquez y Jesús Santrich, exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc y fundadores del grupo mencionado en el testimonio.

En respuesta, el candidato favorito de Petro exhortó que “a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato”.

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