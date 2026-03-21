Donald Trump enfrenta una de las decisiones más complejas de su mandato en medio del conflicto con Irán. A pesar de las operaciones aéreas y marítimas conjuntas con Israel, el envío de tropas terrestres se perfila como una opción crucial para lograr los objetivos del conflicto. Sin embargo, esta medida, de concretarse, podría transformar radicalmente la naturaleza de la guerra y generar consecuencias difíciles de prever.

El jefe de la Casa Blanca ha sido claro sobre la necesidad de alcanzar sus metas, pero también se enfrenta a una creciente presión política. A nivel interno, sus aliados republicanos temen que el envío de tropas pueda desencadenar un rechazo masivo, además de tensar la relación con sus votantes.

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Consecuencias por un posible despliegue militar en Irán

Las repercusiones de un hipotético despliegue de tropas estadounidenses en la nación controlada por Mojtabá Jamenei no solo impactarían la política interna, sino que también tendrían consecuencias económicas significativas. El costo de una guerra prolongada podría ser un lastre para la administración, con un posible descontento público que afectaría su apoyo político, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

La situación también ha puesto en duda la capacidad de la Casa Blanca para asegurar fondos adicionales que garanticen la continuidad del conflicto, algo que podría verse comprometido si el desgaste de la guerra sigue creciendo.

Objetivos de Estados Unidos e Israel

A medida que avanza la guerra, se hace evidente que los objetivos de las naciones en disputa no están completamente alineados. Mientras que Washington se ha centrado en desmantelar la infraestructura militar de la región islámica, como misiles y drones, Tel Aviv tiene un enfoque más amplio, orientado a la eliminación de altos mandos y la debilidad del régimen.

Esta divergencia ha creado tensiones, que se manifiestan en la forma de abordar la finalización del conflicto. Esta diferencia de enfoque podría complicar aún más las posibilidades de un acuerdo de salida que favorezca a ambas naciones.

Riesgos de escalada radioactiva

Un tema que también se ha puesto sobre la mesa a largo plazo es la capacidad del régimen del ayatolá para continuar con su programa nuclear. A pesar de los esfuerzos para destruir instalaciones clave, el conocimiento técnico persa sobre el enriquecimiento de uranio y sus capacidades científicas siguen siendo una amenaza latente.

Si bien las operaciones militares han logrado neutralizar parte de la infraestructura, el programa nuclear podría reiniciarse rápidamente una vez termine la guerra, lo que mantendría al país como un riesgo nuclear potencial.

Despliegue militar y posibles operaciones en tierra

Con miles de efectivos estadounidenses dirigiéndose hacia la región del Levante, las posibilidades de una intervención terrestre siguen latentes. El Pentágono ha considerado varios escenarios, entre los cuales se encuentra la toma de la isla de Kharg, un punto estratégico clave para la economía iraní.

Otra operación que se ha discutido en privado, según fuentes de CNN, es la extracción de uranio enriquecido de Irán, lo que implicaría un enfrentamiento directo con las fuerzas del mencionado país en sus instalaciones nucleares. Sin embargo, la actual administración muestra cautela, consciente de los altos riesgos que implicaría una operación de tal magnitud.

¿Un cambio de régimen o una guerra prolongada?

A largo plazo, el futuro político de Irán sigue siendo incierto. Aunque las fuerzas de EE. UU. e Israel han logrado avances, como la destrucción de parte de la armada y la infraestructura militar de Irán, el régimen sigue en pie, y los esfuerzos para cambiar el gobierno parecen complejos y costosos.

Expertos internacionales sugieren que la caída del régimen iraní podría llevar meses o incluso años. Además, la falta de un plan claro para un cambio de régimen o para una transición de poder dentro de Irán plantea interrogantes sobre si este conflicto tendrá un desenlace sostenible. La guerra podría prolongarse indefinidamente, con consecuencias económicas y políticas de largo alcance tanto para Irán como para sus enemigos.