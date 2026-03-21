HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Irán lanza misil contra ciudad que alberga una instalación nuclear en Israel: al menos 50 heridos

El proyectil islámico alcanzó un edificio residencial, lo que terminó causando daños severos y movilizando a los equipos de emergencia.

Dimona alberga el principal centro nuclear de Israel, lo que eleva la preocupación por la seguridad de la zona tras este ataque.
Dimona alberga el principal centro nuclear de Israel, lo que eleva la preocupación por la seguridad de la zona tras este ataque. | Foto: AFP

Un misil balístico lanzado desde Irán impactó este sábado 21 de marzo del 2026 en la ciudad israelí de Dimona, en el sur del país, y dejó al menos medio centenar de heridos, en una nueva escalada del conflicto entre ambos Estados. La ofensiva encendió las alarmas por tratarse de una zona que alberga el principal centro nuclear.

De acuerdo con reportes, el proyectil alcanzó de forma directa un edificio residencial, lo que provocó daños severos en la estructura y movilizó a los equipos de emergencia. The Times of Israel informó que en Dimona hubo más de 30 lesionados, entre ellos un menor de edad, mientras Reuters señaló que los ataques iraníes sobre Dimona y Arad causaron decenas de víctimas en total durante la jornada.

TE RECOMENDAMOS

¿SAID PALAO, MARIO IRIVARREN Y FRANCHO SIERRALTA VOLVERÁN CON SUS PAREJAS? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

lr.pe

Una ciudad clave de Israel

La ciudad de Dimona concentra una relevancia estratégica especial porque allí se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, considerado la principal instalación del país hebreo. El ataque ocurrió en un contexto de represalias cruzadas, luego de que Irán denunciara bombardeos contra el complejo de Natanz.

Pese a la cercanía del impacto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó, según Reuters, que no se detectaron niveles anómalos de radiación en la zona. En ese marco, el director general del organismo, Rafael Grossi, insistió en la necesidad de evitar acciones militares cerca de instalaciones nucleares por el riesgo que representan para la población y la estabilidad regional.

PUEDES VER: Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

lr.pe

La ofensiva iraní alcanzó otras ciudades de Israel

La operación no se limitó al sur del país. En Rishon Lezion, otra ciudad alcanzada por proyectiles iraníes, una guardería quedó destruida, aunque no se reportaron víctimas porque el local estaba vacío debido a la suspensión de actividades. Además, se informaron daños en otras localidades, mientras las autoridades activaron operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas.

Reuters también reportó que Irán lanzó misiles de largo alcance por primera vez en esta fase del conflicto, ampliando la dimensión de la confrontación. Aunque los sistemas de defensa israelíes interceptaron parte de los proyectiles, algunos lograron impactar en zonas urbanas, lo que incrementó la presión sobre los servicios de emergencia y elevó la tensión en toda la región.

En respuesta, Israel continuó con ataques sobre objetivos en Teherán y Beirut durante la madrugada, lo que profundizó aún más el enfrentamiento. La jornada dejó un panorama de alta volatilidad en Medio Oriente, con nuevas advertencias de las autoridades a la población civil para mantenerse alejada de las áreas afectadas y seguir las instrucciones del Comando del Frente Interior.

Notas relacionadas
Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

LEER MÁS
Más de 20 países afirman estar "listos para contribuir" al desbloqueo del estrecho de Ormuz tras 22 días de guerra en Medio Oriente

Más de 20 países afirman estar "listos para contribuir" al desbloqueo del estrecho de Ormuz tras 22 días de guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
Trump en una encrucijada por Medio Oriente: ¿desplegar tropas terrestres en Irán o declarar la victoria?

Trump en una encrucijada por Medio Oriente: ¿desplegar tropas terrestres en Irán o declarar la victoria?

LEER MÁS
Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS
Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

Irán denuncia un ataque de Estados Unidos e Israel contra su instalación nuclear de Natanz

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán lanza misil contra ciudad que alberga una instalación nuclear en Israel: al menos 50 heridos

Gran final de 'Yo soy' 2026 EN VIVO: ¡comenzó el último concierto para conocer al ganador de la temporada!

Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

Mundo

Más de 20 países afirman estar "listos para contribuir" al desbloqueo del estrecho de Ormuz tras 22 días de guerra en Medio Oriente

Brasil condena las acciones de EE.UU. en Venezuela y Cuba y lamenta la incapacidad de la ONU en conflictos internacionales

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Alfonso López-Chau reta a José Williams a debatir planes económicos: "Yo voy a su casa o él viene a la mía"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025