Irán lanza misil contra ciudad que alberga una instalación nuclear en Israel: al menos 50 heridos

Dimona alberga el principal centro nuclear de Israel, lo que eleva la preocupación por la seguridad de la zona tras este ataque. | Foto: AFP

Dimona alberga el principal centro nuclear de Israel, lo que eleva la preocupación por la seguridad de la zona tras este ataque. | Foto: AFP

Un misil balístico lanzado desde Irán impactó este sábado 21 de marzo del 2026 en la ciudad israelí de Dimona, en el sur del país, y dejó al menos medio centenar de heridos, en una nueva escalada del conflicto entre ambos Estados. La ofensiva encendió las alarmas por tratarse de una zona que alberga el principal centro nuclear.

De acuerdo con reportes, el proyectil alcanzó de forma directa un edificio residencial, lo que provocó daños severos en la estructura y movilizó a los equipos de emergencia. The Times of Israel informó que en Dimona hubo más de 30 lesionados, entre ellos un menor de edad, mientras Reuters señaló que los ataques iraníes sobre Dimona y Arad causaron decenas de víctimas en total durante la jornada.

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Una ciudad clave de Israel

La ciudad de Dimona concentra una relevancia estratégica especial porque allí se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, considerado la principal instalación del país hebreo. El ataque ocurrió en un contexto de represalias cruzadas, luego de que Irán denunciara bombardeos contra el complejo de Natanz.

Pese a la cercanía del impacto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó, según Reuters, que no se detectaron niveles anómalos de radiación en la zona. En ese marco, el director general del organismo, Rafael Grossi, insistió en la necesidad de evitar acciones militares cerca de instalaciones nucleares por el riesgo que representan para la población y la estabilidad regional.

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La ofensiva iraní alcanzó otras ciudades de Israel

La operación no se limitó al sur del país. En Rishon Lezion, otra ciudad alcanzada por proyectiles iraníes, una guardería quedó destruida, aunque no se reportaron víctimas porque el local estaba vacío debido a la suspensión de actividades. Además, se informaron daños en otras localidades, mientras las autoridades activaron operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas.

Reuters también reportó que Irán lanzó misiles de largo alcance por primera vez en esta fase del conflicto, ampliando la dimensión de la confrontación. Aunque los sistemas de defensa israelíes interceptaron parte de los proyectiles, algunos lograron impactar en zonas urbanas, lo que incrementó la presión sobre los servicios de emergencia y elevó la tensión en toda la región.

En respuesta, Israel continuó con ataques sobre objetivos en Teherán y Beirut durante la madrugada, lo que profundizó aún más el enfrentamiento. La jornada dejó un panorama de alta volatilidad en Medio Oriente, con nuevas advertencias de las autoridades a la población civil para mantenerse alejada de las áreas afectadas y seguir las instrucciones del Comando del Frente Interior.